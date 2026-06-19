A cultura japonesa vai tomar conta do coração de Piracicaba entre os dias 26 e 28 de junho com a realização do tradicional Japão na Praça, evento gratuito promovido pelo Clube Cultural Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba. A programação será realizada na Praça José Bonifácio, no Centro da cidade, reunindo gastronomia, música, dança, exposições, concursos e atividades para todas as idades.
A edição deste ano ganha um significado ainda mais especial por acontecer poucos dias após a celebração dos 118 anos da Imigração Japonesa no Brasil, comemorados na última quinta-feira (18). A data marca a chegada do navio Kasato Maru ao porto de Santos, em 1908, trazendo os primeiros imigrantes japoneses ao país e dando início a uma história de contribuições que ajudaram a moldar a cultura, a agricultura, a economia e os costumes brasileiros.
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Tradição e cultura em destaque
Durante os três dias de evento, moradores e visitantes poderão mergulhar em diferentes aspectos da cultura japonesa. Entre as atrações estão as apresentações de Taiko, os tradicionais tambores japoneses que unem ritmo e energia, além das performances de Odori, danças típicas que preservam costumes transmitidos por gerações.
O público também poderá acompanhar exposições culturais, apresentações artísticas e momentos dedicados à valorização das tradições nipônicas. A proposta é aproximar a comunidade da rica herança japonesa, proporcionando uma experiência cultural acessível e envolvente para pessoas de todas as idades.
Gastronomia, cosplay e diversão para todos
Além das atrações culturais, a gastronomia oriental promete ser um dos grandes destaques do festival. Os visitantes encontrarão diversas opções de pratos típicos, doces tradicionais e sabores que fazem parte da culinária japonesa, reconhecida mundialmente por sua diversidade e autenticidade.
Outra atração aguardada é o concurso de cosplay, que reúne fãs da cultura pop japonesa e personagens de animes, mangás e games. O evento também contará com shows e atividades voltadas para toda a família, incluindo espaços para quem deseja aproveitar o passeio com amigos e até mesmo com os pets. A expectativa da organização é reunir milhares de pessoas ao longo do fim de semana em uma grande celebração da cultura japonesa em Piracicaba.
O Japão na Praça será realizado na Praça José Bonifácio, com programação na sexta-feira (26), das 18h às 22h; no sábado (27), das 11h às 22h; e no domingo (28), das 10h às 18h30. A entrada é gratuita.