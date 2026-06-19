A cultura japonesa vai tomar conta do coração de Piracicaba entre os dias 26 e 28 de junho com a realização do tradicional Japão na Praça, evento gratuito promovido pelo Clube Cultural Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba. A programação será realizada na Praça José Bonifácio, no Centro da cidade, reunindo gastronomia, música, dança, exposições, concursos e atividades para todas as idades.

A edição deste ano ganha um significado ainda mais especial por acontecer poucos dias após a celebração dos 118 anos da Imigração Japonesa no Brasil, comemorados na última quinta-feira (18). A data marca a chegada do navio Kasato Maru ao porto de Santos, em 1908, trazendo os primeiros imigrantes japoneses ao país e dando início a uma história de contribuições que ajudaram a moldar a cultura, a agricultura, a economia e os costumes brasileiros.

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