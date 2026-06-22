24 de junho de 2026
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CULTURA

Exposição une arte e natureza na Unimed Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Aquarelas, pinturas em acrílico e desenhos em carvão retratam a beleza da natureza em exposição gratuita na Unimed Piracicaba.
Aquarelas, pinturas em acrílico e desenhos em carvão retratam a beleza da natureza em exposição gratuita na Unimed Piracicaba.

A conexão entre arte, natureza e conscientização ambiental ganhou destaque na última semana em Piracicaba. Na quinta-feira (18), a Unimed Piracicaba abriu oficialmente a exposição Plante Arte, Plante Vida, reunindo obras de artistas locais inspiradas em um dos projetos ambientais mais conhecidos da cidade. A mostra, que integra as ações da Semana do Meio Ambiente, permanece aberta para visitação gratuita até o dia 7 de julho.

A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades municipais, representantes da cooperativa e integrantes do grupo artístico Caipiras do Plein Air. O evento transformou o hall de entrada do Centro Administrativo da Unimed em um espaço de contemplação, reflexão e valorização da cultura regional.

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A exposição reúne aquarelas, pinturas em acrílico e desenhos em carvão produzidos por 12 artistas plásticos que buscaram inspiração no projeto Plante Vida. As obras retratam paisagens, árvores e elementos naturais, destacando a relação entre o ser humano e o meio ambiente.

Para a artista Silvia Dionisio, integrante do grupo Caipiras do Plein Air, pintar ao ar livre é uma experiência que vai além da técnica. Segundo ela, cada obra exposta traduz emoções, percepções e a energia vivida durante os momentos de contato direto com a natureza.

Durante a abertura, o presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef, ressaltou que incentivar a cultura também faz parte do compromisso da cooperativa com a promoção da qualidade de vida. A iniciativa reforça a ideia de que saúde, sustentabilidade e arte podem caminhar juntas na construção de uma sociedade mais consciente.

O secretário municipal de Saúde, Gustavo Aguiar, destacou que a exposição amplia o alcance da mensagem do projeto Plante Vida ao transformar sua história em expressão artística. Para ele, as obras ajudam a sensibilizar o público sobre a importância da preservação ambiental e do legado deixado para as próximas gerações.

SERVIÇO

A exposição Plante Arte, Plante Vida pode ser visitada até o dia 7 de julho, das 8h às 20h, no hall de entrada do Centro Administrativo da Unimed Piracicaba, localizado na Avenida Antonia Pazinato Sturion, 1.201. A entrada é gratuita e aberta ao público.

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