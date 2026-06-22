A conexão entre arte, natureza e conscientização ambiental ganhou destaque na última semana em Piracicaba. Na quinta-feira (18), a Unimed Piracicaba abriu oficialmente a exposição Plante Arte, Plante Vida, reunindo obras de artistas locais inspiradas em um dos projetos ambientais mais conhecidos da cidade. A mostra, que integra as ações da Semana do Meio Ambiente, permanece aberta para visitação gratuita até o dia 7 de julho.

A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades municipais, representantes da cooperativa e integrantes do grupo artístico Caipiras do Plein Air. O evento transformou o hall de entrada do Centro Administrativo da Unimed em um espaço de contemplação, reflexão e valorização da cultura regional.

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