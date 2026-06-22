O Shopping Piracicaba promove, nos dias 27 e 28 de junho, mais uma edição do Adota Pet, iniciativa voltada à adoção responsável de animais resgatados. O evento será realizado das 14h às 17h, no piso L1, ao lado da Praça de Eventos Norte.
Em parceria com a ONG Sociedade Protetora dos Animais de Piracicaba (SPPA), a ação disponibilizará cerca de 40 animais para adoção, entre cães e gatos. Os pets já estão vermifugados e aptos a serem acolhidos por novas famílias.
Durante o evento, os participantes também terão acesso a informações sobre posse responsável e orientações para a adaptação dos animais ao novo ambiente.
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Os animais adotados receberão bandanas e kits com itens básicos, como ração e potinhos. A equipe do Hospital Veterinário Piracicaba – Dr. Jacob participará da ação oferecendo orientações sobre vacinação, imunização e cuidados com a saúde animal.
Segundo a gerente de marketing do Shopping Piracicaba, Bruna Evangelista, a iniciativa integra as ações sociais desenvolvidas pelo empreendimento. “Cada adoção representa uma nova chance para esses animais e um vínculo especial que nasce entre os pets e suas futuras famílias. Ficamos muito felizes em abrir espaço, mais uma vez, para uma ação tão significativa, que une solidariedade, responsabilidade e amor pelos animais”, afirma.
A expectativa é receber famílias, tutores e pessoas interessadas em conhecer os animais disponíveis para adoção. Todos os processos serão realizados com foco na adoção responsável, buscando garantir que os animais sejam encaminhados para lares preparados para recebê-los.
Mais informações podem ser obtidas pelo site www.shoppingpiracicaba.com.br.
Adota Pet
Data: 27 e 28 de junho
Horário: das 14h às 17h
Local: Piso L1, ao lado da Praça de Eventos Norte
Shopping Piracicaba
Avenida Limeira, 722 – Areião – Piracicaba/SP