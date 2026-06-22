O Shopping Piracicaba promove, nos dias 27 e 28 de junho, mais uma edição do Adota Pet, iniciativa voltada à adoção responsável de animais resgatados. O evento será realizado das 14h às 17h, no piso L1, ao lado da Praça de Eventos Norte.

Em parceria com a ONG Sociedade Protetora dos Animais de Piracicaba (SPPA), a ação disponibilizará cerca de 40 animais para adoção, entre cães e gatos. Os pets já estão vermifugados e aptos a serem acolhidos por novas famílias.

Durante o evento, os participantes também terão acesso a informações sobre posse responsável e orientações para a adaptação dos animais ao novo ambiente.