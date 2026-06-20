O XV de Piracicaba ficou no 1 a 1 com o América-RJ na tarde deste sábado (20), no jogo de ida do mata-mata da Série D, e a torcida quinzista saiu do estádio com a mão na cabeça. O motivo? Um gol perdido por David Ribeiro que já entrou para a galeria dos mais bizarros do ano. O atacante que sempre decide, desta vez errou o gol vazio.

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O Alvinegro entrou ligado nos 220V, marcando pressão e mordendo cada dividida. o XV dominou o América nos primeiros minutos. E a blitz deu resultado: aos 23, João Vitor apareceu "como um raio" pela esquerda, invadiu a área e bateu com categoria no canto de Rhuan. Golaço, 1 a 0 Nhô Quim.