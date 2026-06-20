20 de junho de 2026
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Atacante perde gol inacreditável e XV empata com América no RJ

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Mariana Kasten
O lateral João Victor fez o gol do XV no Rio de Janeiro.
O lateral João Victor fez o gol do XV no Rio de Janeiro.

  O XV de Piracicaba ficou no 1 a 1 com o América-RJ na tarde deste sábado (20), no jogo de ida do mata-mata da Série D, e a torcida quinzista saiu do estádio com a mão na cabeça. O motivo? Um gol perdido por David Ribeiro que já entrou para a galeria dos mais bizarros do ano. O atacante que sempre decide, desta vez errou o gol vazio.

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O Alvinegro entrou ligado nos 220V, marcando pressão e mordendo cada dividida. o XV dominou o América nos primeiros minutos. E a blitz deu resultado: aos 23, João Vitor apareceu "como um raio" pela esquerda, invadiu a área e bateu com categoria no canto de Rhuan. Golaço, 1 a 0 Nhô Quim.

Mesmo na frente, o XV seguiu equilibrado. O América tentava, mas parava na muralha armada pela alvinegro. Gilson Kleina respirava tranquilo na área técnica.

O escorregão fatal

Aos 38, o futebol mostrou sua crueldade. Um escorregão do zagueiro quinzista dentro da pequena área foi tudo que Emerson Carioca precisava. O atacante do Mecão girou rápido e "soltou a bomba" no cantinho direito. Tudo igual: 1 a 1.

E aí veio o lance que vai dar pesadelo na torcida. Perto do intervalo, David Ribeiro, o velocista do XV, roubou na entrada da área, deixou o zagueiro pra trás, driblou com categoria o goleiro Rhuan e ficou com o gol escancarado, sem ninguém. Era só empurrar, mas David encheu o pé e isolou por cima do travessão, inacreditável. Os jogadores do XV ainda pediram pênalti no lance, mas o estrago estava feito.

Segunda tempo de luta.

Na etapa final, o América voltou melhor e equilibrou o jogo. O meio-campo virou zona de guerra. O XV se segurou bem, sofreu uma pressão no fim, mas garantiu o 1 a 1 fora de casa.

O experiente Junior Caiçara do alvinegro sentiu a perna e deixou o campo. Preocupação para o jogo da volta.

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