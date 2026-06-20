A madrugada deste sábado (20) foi de grande tensão. Muitas pessoas foram arrancadas da cama por um apito medonho no celular. Na tela, igualzinho ao alerta de tragédia da Defesa Civil, uma palavra gerou medo: Misantropia – o ódio puro contra a raça humana.

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Em relatonde desespero, milhares de pessoas juraram que o celular vibrou sozinho, berrando a mensagem enigmática.