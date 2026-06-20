20 de junho de 2026
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MENSAGEM FALSA

Alerta de 'terror' imitou Defesa Civil e causou medo na população

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais
O alerta falso foi disparado por volta das 1h20 deste sábado.
O alerta falso foi disparado por volta das 1h20 deste sábado.

  A madrugada deste sábado (20) foi de grande tensão. Muitas pessoas foram arrancadas da cama por um apito medonho no celular. Na tela, igualzinho ao alerta de tragédia da Defesa Civil, uma palavra gerou medo: Misantropia – o ódio puro contra a raça humana.

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Em relatonde desespero, milhares de pessoas juraram que o celular vibrou sozinho, berrando a mensagem enigmática.

A Defesa Civil de SP veio a público esclarecer que não emitiu o alerta. Muitas pessoas desligaram a ferramenta na hora. Enquanto isso, a Anatel, que regula os celulares, apura se foi um hacker, falha ou uma brincadeira de mau gosto que vazou no sistema nacional.

A repercussão foi grande nas redes sociais e a Defesa Civil Nacional, a Anatel e a polícia digital investigam o alerta fantasma.

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