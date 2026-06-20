Um homem de 35 morreu na madrugada desta sexta-feira (19) na Santa Casa de Rio Claro, na região de Piracicaba, após ser alvejado durante intervenção de policiais militares em atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, no bairro Jardim Novo.

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A ocorrência teve início na manhã de quinta-feira (18), na Rua 16 com a Avenida 14, quando a Polícia Militar foi acionada para atender o caso. Segundo as informações, foi necessária a contenção do homem armado com duas facas durante a intervenção policial, resultando em disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao hospital ainda com vida.