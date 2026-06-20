O cerco apertou e a Polícia Civil prendeu mais três suspeitos da morte covarde de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21 anos, atirada de uma altura de 40 metros, da Ponte do Esqueleto no último sábado (13), em Limeira, na região de Piracicaba.

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Os mandados foram cumpridos hoje (20). Dois preso são de Limeira e o terceiro, a polícia teve que buscar no Rio de Janeiro.