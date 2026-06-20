O cerco apertou e a Polícia Civil prendeu mais três suspeitos da morte covarde de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21 anos, atirada de uma altura de 40 metros, da Ponte do Esqueleto no último sábado (13), em Limeira, na região de Piracicaba.
LEIA MAIS
- Cachorro invade escola e morde crianças
- Alerta de "terror" imita Defesa Civil e causa pânico no Brasil
Os mandados foram cumpridos hoje (20). Dois preso são de Limeira e o terceiro, a polícia teve que buscar no Rio de Janeiro.
Seis na cadeia
Agora são seis na prisão: Luis Felipe, 32, Maicon, 42, e Vitor, 27, instrutores que aparecem no vídeo carregando e jogando Maria Eduarda da ponte, receberam voz de prisão no dia da tragédia.
Os seis envolvidos devem responder por homicídio com dolo eventual. Sabiam que podia matar, mas deixaram acontecerm
A polícia continua investigando.