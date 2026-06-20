O sinal tocou, mas era de desespero. Um cachorro de rua transformou a entrada dos alunos em um filme de terror nesta quinta-feira (18), em uma escola municipal de Nova Odessa, a 40 km de Piracicaba.
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Era manhã cedinho. Portão aberto para os alunos e familiares entrarem. No meio da "muvuca" , o cão que vive rondando a escola aproveitou a brecha e se enfiou no pátio junto com a criançada.
O ataque
Segundo a Prefeitura, o barulho e os gritos dos pequenos assustaram o animal,que avançou e mordeu três alunos, nas pernas e no braço.
Professores e funcionários tentaram conter o cachorro, mas ele tava arisco, rosnando pra todo lado. O jeito foi chamar a Zoonoses na correria!
A equipe do Serviço de Zoonoses chegou com cambão e conseguiu laçar o animal no meio do pátio, com alunos chorando em volta. O cão foi resgatado do local.
De acordar com a prefeitura, o cão entrou enquanto o portão principal estava aberto no início das aulas para entrada geral.
As três crianças mordidas foram socorridas, medicadas e passam bem, mas o trauma vai demorar pra passar.SEU FILHO!*