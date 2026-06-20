20 de junho de 2026
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Motorista bate carro, fere dois e foge na SP 304 em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Vagner Romano
O acidente aconteceu na rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba.
O acidente aconteceu na rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba.

  Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão traseira envolvendo um Volkswagen Gol e um Honda Civic na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), nas proximidades do Posto Bigaton, em Piracicaba.

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Segundo informações apuradas no local, o Volkswagen Gol colidiu na traseira do Honda Civic. Com o impacto, os dois ocupantes do Gol sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico.

O condutor do Gol, um homem de 31 anos, apresentou contusões no tórax, abdômen e região inguinal. Já a passageira, uma mulher de 26 anos, sofreu uma laceração em membro inferior com sangramento, além de contusão na cabeça após atingir o vidro do veículo e contusão no tórax em decorrência da colisão.

Equipes do Resgate Rodoviário da EIXO-SP foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas à UPA Vila Sônia. Ambas foram classificadas com ferimentos de gravidade moderada.

Ainda de acordo com as informações obtidas no local, após a colisão, a pessoa que dirigia o Honda Civic teria deixado o local antes da chegada da polícia. As circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas.

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