Segundo informações apuradas no local, o Volkswagen Gol colidiu na traseira do Honda Civic. Com o impacto, os dois ocupantes do Gol sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico.

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão traseira envolvendo um Volkswagen Gol e um Honda Civic na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), nas proximidades do Posto Bigaton, em Piracicaba.

O condutor do Gol, um homem de 31 anos, apresentou contusões no tórax, abdômen e região inguinal. Já a passageira, uma mulher de 26 anos, sofreu uma laceração em membro inferior com sangramento, além de contusão na cabeça após atingir o vidro do veículo e contusão no tórax em decorrência da colisão.

Equipes do Resgate Rodoviário da EIXO-SP foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas à UPA Vila Sônia. Ambas foram classificadas com ferimentos de gravidade moderada.

Ainda de acordo com as informações obtidas no local, após a colisão, a pessoa que dirigia o Honda Civic teria deixado o local antes da chegada da polícia. As circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas.