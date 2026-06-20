A torcida brasileira finalmente teve motivos para comemorar nesta sexta-feira (20), na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Em sua segunda apresentação no torneio, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo de encher os olhos, venceu o Haiti por 3 a 0 e assumiu a liderança do grupo com uma atuação segura e convincente.
O grande nome da partida foi o atacante Mateus Cunha, que marcou duas vezes e comandou o setor ofensivo brasileiro. Vini Jr. também deixou o seu gol e ajudou a construir a vitória que empolgou os torcedores.
Com velocidade, intensidade e domínio total das ações, o Brasil envolveu o adversário e praticamente resolveu o jogo ainda na etapa inicial. Porém, no segundo tempo, o rendimento caiu. Quando a expectativa era de uma grande goleada, a seleção diminuiu o ritmo, desperdiçou oportunidades e ainda viu o Haiti criar chances perigosas.
A preocupação da noite ficou por conta de Rafinha. O jogador sentiu uma lesão e precisou deixar o gramado antes do apito final, gerando apreensão entre os torcedores e a comissão técnica. O estado do atleta será avaliado nos próximos dias.
Em Piracicaba, entre tantos lugares, a vitória foi celebrada em grande estilo durante a Festa Junina da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Centenas de pessoas acompanharam a partida em um telão instalado na área de alimentação e vibraram a cada gol da Seleção.
Em um ambiente familiar, repleto de crianças e famílias, o clima foi de festa do início ao fim. Vestidos de verde e amarelo, os torcedores transformaram o local em uma verdadeira arquibancada brasileira.
"Além da nossa tradicional Festa Junina, montamos uma tela de LED de quatro metros para que todos pudessem acompanhar o jogo. A alegria da Seleção junto com a nossa festa é o casamento perfeito", destacou o Padre Regis.
A voluntária Valdivia Santiago também comemorou a experiência de trabalhar no evento e, ao mesmo tempo, torcer pelo Brasil. "Além da responsabilidade com a festa, existe a emoção de acompanhar a Seleção e sonhar com o título mundial", afirmou.