A torcida brasileira finalmente teve motivos para comemorar nesta sexta-feira (20), na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Em sua segunda apresentação no torneio, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo de encher os olhos, venceu o Haiti por 3 a 0 e assumiu a liderança do grupo com uma atuação segura e convincente.

O grande nome da partida foi o atacante Mateus Cunha, que marcou duas vezes e comandou o setor ofensivo brasileiro. Vini Jr. também deixou o seu gol e ajudou a construir a vitória que empolgou os torcedores.

Com velocidade, intensidade e domínio total das ações, o Brasil envolveu o adversário e praticamente resolveu o jogo ainda na etapa inicial. Porém, no segundo tempo, o rendimento caiu. Quando a expectativa era de uma grande goleada, a seleção diminuiu o ritmo, desperdiçou oportunidades e ainda viu o Haiti criar chances perigosas.