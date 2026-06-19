O Pix passou a integrar um grupo restrito de marcas brasileiras que contam com a mais alta proteção prevista na legislação nacional. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu ao sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central o status de alto renome, reconhecimento que amplia significativamente a proteção jurídica da marca e dificulta seu uso por terceiros em qualquer segmento econômico.
A decisão reforça a importância estratégica do Pix para a economia brasileira e fortalece a posição do Banco Central em eventuais disputas relacionadas ao uso indevido do nome ou de elementos visuais associados ao sistema. O reconhecimento chega após quase seis anos de crescimento acelerado e consolidação da ferramenta como principal meio de pagamento do país.
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Proteção que vai além do setor financeiro
Com o selo de alto renome, a marca Pix deixa de ter proteção restrita às atividades financeiras e passa a ser resguardada em todos os ramos da economia. Isso significa que empresas ou pessoas não poderão registrar ou explorar comercialmente marcas semelhantes, mesmo que atuem em áreas sem qualquer ligação com pagamentos ou serviços bancários.
Antes da concessão, a proteção era limitada às classes em que a marca estava registrada. Esse cenário permitia tentativas de utilização do termo em outros mercados, o que poderia gerar associações indevidas ou aproveitar a reputação construída pelo sistema. A nova classificação reduz essas possibilidades e amplia a segurança jurídica em torno da identidade do Pix.
O reconhecimento também fortalece os mecanismos de defesa do Banco Central contra eventuais usos considerados parasitários da marca, além de contribuir para evitar confusões entre consumidores.
Reconhecimento impulsionado pelo sucesso
A conquista não ocorre automaticamente. Para receber o título de alto renome, o titular da marca precisa comprovar ao INPI que ela alcançou elevado grau de conhecimento, credibilidade e prestígio junto à população. O processo envolve estudos técnicos, pesquisas de mercado e análise detalhada da relevância econômica e social da marca.
No caso do Pix, a popularização da ferramenta foi determinante para a aprovação do pedido. Desde seu lançamento, em novembro de 2020, o sistema transformou a forma como os brasileiros realizam transferências e pagamentos, alcançando níveis recordes de utilização.
Segundo dados do Banco Central, o Pix movimentou R$ 1,8 trilhão apenas em maio deste ano. No acumulado dos últimos 12 meses, o volume financeiro ultrapassou R$ 35 trilhões, consolidando o sistema como peça central da infraestrutura financeira nacional.
O pedido de reconhecimento foi protocolado pelo Banco Central em junho de 2024 e a concessão foi concluída em março de 2026, após cerca de um ano e sete meses de análise. O resultado chega em um momento de crescente visibilidade internacional do Pix e consolida juridicamente uma relevância que já estava presente no cotidiano de milhões de brasileiros.