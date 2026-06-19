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COPA DO MUNDO

Brasil x Haiti: Veja onde assistir ao jogo em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Em busca da primeira vitória na Copa do Mundo, o Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30.
Em busca da primeira vitória na Copa do Mundo, o Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30.

Para os torcedores que não querem perder nenhum lance da Seleção Brasileira, o confronto entre Brasil e Haiti, válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, acontece nesta sexta-feira (19), às 21h30. A partida é considerada importante para as pretensões brasileiras na competição e pode influenciar diretamente a disputa por uma vaga na próxima fase do torneio.

A transmissão ao vivo estará disponível em diferentes plataformas. Os torcedores poderão acompanhar o jogo pela Globo, sportv, ge, SBT, NSports e Cazé TV. Além das transmissões em vídeo, o portal ge também oferece cobertura em tempo real, com atualizações lance a lance, estatísticas e principais momentos da partida.

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Onde assistir Brasil x Haiti em Piracicaba

Para quem prefere assistir ao jogo em um ambiente de confraternização, a reportagem reuniu alguns estabelecimentos e espaços de Piracicaba que anunciaram a transmissão do confronto.

  • Grande Arraiá de São João (Av. Comendador Luciano Guidotti, 1476)
  • 53ª Festa Junina da Aparecida (Rua Bolívia, 205)
  • Paróquia São Judas Tadeu (Av. Independência, 3747)
  • Bar Manga Rosa (Av. Carlos Botelho, 894)
  • Botequim Seu Arantes (Rua Alferes José Caetano, 1388) – Lugares limitados, por ordem de chegada
  • Wynwood Bar (Rua Dona Eugênia, 393)
  • Boteco Original (Avenida Carlos Botelho, 877)
  • Janela Bar (Avenida Carlos Botelho, 766)
  • CALIFORNIA Restaurante & Bar (Rua Luiz de Queiroz, 559)

A lista reúne alguns dos locais que divulgaram a transmissão da partida, mas outros estabelecimentos da cidade também podem exibir o jogo. Antes de sair de casa, vale conferir a programação diretamente com o local de preferência.

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