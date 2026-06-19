Para os torcedores que não querem perder nenhum lance da Seleção Brasileira, o confronto entre Brasil e Haiti, válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, acontece nesta sexta-feira (19), às 21h30. A partida é considerada importante para as pretensões brasileiras na competição e pode influenciar diretamente a disputa por uma vaga na próxima fase do torneio.

A transmissão ao vivo estará disponível em diferentes plataformas. Os torcedores poderão acompanhar o jogo pela Globo, sportv, ge, SBT, NSports e Cazé TV. Além das transmissões em vídeo, o portal ge também oferece cobertura em tempo real, com atualizações lance a lance, estatísticas e principais momentos da partida.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\

Onde assistir Brasil x Haiti em Piracicaba