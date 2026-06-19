Piracicaba terá um fim de semana movimentado, com opções para diferentes públicos entre sexta-feira (19) e domingo (21). Entre os destaques estão as tradicionais festas juninas espalhadas pela cidade e o lançamento do livro A Lenda de Gargalhada, da escritora Bianca Rosenthal. A programação também inclui apresentações musicais, atividades culturais, feira de artesanato, atrações do Sesc, encontro de colecionadores e eventos gratuitos em cidades da região.

As comemorações de São João seguem em ritmo intenso em diversos pontos da cidade. Na região central, a 19ª Festa de Santo Antônio acontece na Praça da Catedral entre sexta-feira (19) e domingo (21). Na sexta, às 20h, o público poderá acompanhar o show da Banda Capital do Interior. No sábado, também às 20h, a animação fica por conta da Banda Projeto Raízes. Já no domingo, das 12h às 14h, será servido almoço com Paella Caipira, acompanhado de apresentação musical de Denilson e Banda. O evento ainda conta com barracas de comidas típicas e espaço para confraternização das famílias.

Outra opção é o Grande Arraiá de São João, promovido pela Paróquia São João Batista Precursor, na Avenida Comendador Luciano Guidotti, 1476, no bairro Água Branca. A festa acontece na sexta-feira (19) e no sábado (20), das 19h às 23h30. Na programação musical, o Trio Márcio Sartório se apresenta na sexta, enquanto Ale Pizzano sobe ao palco no sábado. Barracas de comidas típicas, brincadeiras e atrações para o público completam a programação.

A 53ª Festa Junina da Aparecida também integra a agenda do fim de semana. Realizada na Rua Bolívia, 205, no bairro Piracicamirim, a festa acontece na sexta-feira (19), a partir das 19h, e no sábado (20), a partir das 18h. O evento é um dos mais tradicionais da cidade e contará com barracas de comidas típicas, brincadeiras e atrações musicais.