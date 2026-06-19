Piracicaba terá um fim de semana movimentado, com opções para diferentes públicos entre sexta-feira (19) e domingo (21). Entre os destaques estão as tradicionais festas juninas espalhadas pela cidade e o lançamento do livro A Lenda de Gargalhada, da escritora Bianca Rosenthal. A programação também inclui apresentações musicais, atividades culturais, feira de artesanato, atrações do Sesc, encontro de colecionadores e eventos gratuitos em cidades da região.
VEJA MAIS:
- Veja onde curtir festas juninas em Piracicaba nesta semana
- Bianca Rosenthal lança o livro A Lenda de Gargalhada no sábado
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\
Festas juninas movimentam bairros de Piracicaba
As comemorações de São João seguem em ritmo intenso em diversos pontos da cidade. Na região central, a 19ª Festa de Santo Antônio acontece na Praça da Catedral entre sexta-feira (19) e domingo (21). Na sexta, às 20h, o público poderá acompanhar o show da Banda Capital do Interior. No sábado, também às 20h, a animação fica por conta da Banda Projeto Raízes. Já no domingo, das 12h às 14h, será servido almoço com Paella Caipira, acompanhado de apresentação musical de Denilson e Banda. O evento ainda conta com barracas de comidas típicas e espaço para confraternização das famílias.
Outra opção é o Grande Arraiá de São João, promovido pela Paróquia São João Batista Precursor, na Avenida Comendador Luciano Guidotti, 1476, no bairro Água Branca. A festa acontece na sexta-feira (19) e no sábado (20), das 19h às 23h30. Na programação musical, o Trio Márcio Sartório se apresenta na sexta, enquanto Ale Pizzano sobe ao palco no sábado. Barracas de comidas típicas, brincadeiras e atrações para o público completam a programação.
A 53ª Festa Junina da Aparecida também integra a agenda do fim de semana. Realizada na Rua Bolívia, 205, no bairro Piracicamirim, a festa acontece na sexta-feira (19), a partir das 19h, e no sábado (20), a partir das 18h. O evento é um dos mais tradicionais da cidade e contará com barracas de comidas típicas, brincadeiras e atrações musicais.
Já o Arraiá do Menino Jesus será realizado no salão de festas da Paróquia Menino Jesus de Praga, na Rua Professor Hildebrando Seixas Siqueira, 556, no bairro Jaraguá. Na sexta-feira (19), as atividades começam às 19h, enquanto no sábado (20) a programação tem início às 17h. O público poderá aproveitar comidas típicas, bebidas, brincadeiras e música ao vivo.
Também no clima junino, o Santuário Nossa Senhora dos Prazeres promove sua festa na sexta-feira (20), a partir das 19h, na Rua Virgulino de Oliveira, 100, no bairro Nova Piracicaba. A celebração promete reunir moradores e visitantes em uma noite marcada pela gastronomia típica, confraternização e tradições características desta época do ano.
Livro infantil será lançado na Biblioteca Municipal
A Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe no sábado (20), às 15h30, o lançamento do livro A Lenda de Gargalhada, da escritora, poetisa e advogada Bianca Rosenthal. O evento é gratuito e acontece na Rua Saldanha Marinho, 333, no Centro.
Além da sessão de lançamento, o público poderá acompanhar uma encenação inspirada na obra, dirigida por Diego Daroz. A narrativa apresenta uma guerreira que utiliza o riso para enfrentar desafios e aborda temas como coragem, empatia e transformação.
Mega troca de figurinhas reúne colecionadores na Rua do Porto
Após reunir milhares de participantes em sua primeira edição, a Mega Troca de Figurinhas retorna nesta sexta-feira (20), no Campo de Futebol da Rua do Porto. O encontro é gratuito e oferece espaço para troca de cromos do álbum da Copa do Mundo.
Além das negociações entre colecionadores, o público encontrará atividades recreativas e estrutura voltada para famílias. Haverá ainda venda de álbuns e pacotes de figurinhas para quem deseja completar a coleção.
MovimentAr recebe show da Máfia do Jazz
A Estação da Paulista recebe neste sábado (20), das 12h às 18h, mais uma edição do MovimentAr – Artesanato na Paulista. Com entrada gratuita, o evento reunirá 28 artesãos e agricultores locais, representando oito coletivos da cidade e região, além de opções gastronômicas, atividades culturais e ações solidárias. O público também poderá doar óleo de cozinha usado, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.
O principal destaque da programação será a apresentação da banda piracicabana Máfia do Jazz, marcada para as 13h. Com mais de 20 anos de trajetória e conhecida por seu formato itinerante inspirado nas tradicionais brass bands de Nova Orleans, o grupo preparou um repertório especial para o clima junino, com releituras instrumentais de sucessos como Asa Branca, Anunciação, Esperando na Janela e Eu Só Quero um Xodó. Além do show, o evento contará com uma oficina gratuita de meditação ativa com mandalas de lã, realizada das 13h às 17h, sem necessidade de inscrição prévia.
Duo internacional lança álbum no Teatro Erotides
O Teatro Municipal Erotides de Campos recebe no domingo (21), às 19h30, o concerto de lançamento do álbum Samboro, do duo de violões Petar e Daniel Guitar. A apresentação é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo.
O repertório reúne composições e arranjos que aproximam elementos da música brasileira e latino-americana das tradições folclóricas dos Bálcãs. O show contará ainda com participação especial do violonista piracicabano Alessandro Penezzi.
Programação do Sesc reúne cultura, esporte e literatura
O Sesc Piracicaba terá diversas atrações ao longo do fim de semana. Na sexta-feira (19), das 18h às 22h, acontece a oficina Ensino de Libras para Ouvintes: Estratégias e Metodologias de Ensino, com Silvya Lia, no Espaço de Tecnologias e Artes. A atividade é gratuita, destinada a maiores de 14 anos, com retirada de senhas 30 minutos antes do início. No sábado (20), das 10h às 13h, a mesma educadora ministra a Oficina de ASL (Língua de Sinais Americana), gratuita e voltada para participantes a partir de 10 anos, também com distribuição de senhas antecipada.
Ainda no sábado, acontece o Festival Futsal Sesc Masculino, das 10h às 17h30, e no domingo (21), das 10h às 17h. A participação exige credencial atualizada do Sesc e inscrição prévia. No Ginásio, o público também poderá participar da vivência gratuita Altinhas da Copa: Futmesa, das 10h às 17h, atividade aberta para todas as idades. Entre as atrações da tarde estão a oficina Luminária Articulável, das 13h às 17h, no Espaço de Tecnologias e Artes, com ingressos a R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 12 (credencial plena), mediante inscrição prévia; a oficina infantil Materiais de Artista, às 14h, gratuita para crianças a partir de 7 anos; e o bate-papo Semelhanças e Diferenças entre a Libras e a ASL, das 15h às 17h, com entrada gratuita.
Um dos destaques da programação será o Cortejo Junino dos Doutores da Alegria, que acontece no sábado (20), das 16h às 17h, na Praça do Sesc. Inspirada nas tradicionais festas de São João, a apresentação leva música, brincadeiras e personagens característicos da cultura popular para um espetáculo gratuito e livre para todos os públicos. No mesmo horário, jovens a partir de 12 anos poderão participar do bate-papo Deixa em Off, atividade gratuita promovida pelo Espaço Juventudes.
No domingo (21), às 10h30, o Teatro recebe o espetáculo do Grupo Musical Coral Guri de Piracicaba, com repertório que mistura obras de Heitor Villa-Lobos, Negro Spirituals e clássicos da música brasileira. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes da apresentação. Também às 10h30, a Biblioteca recebe o debate sobre o livro Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo, atividade gratuita para maiores de 16 anos, mediante retirada de senha.
Para as crianças de 3 a 6 anos, a atividade Sementes ao Sol: Onde Nasce o Girassol acontece no sábado (20) e domingo (21), em duas sessões diárias, às 10h30 e às 11h30, com participação gratuita e retirada de senhas. Já das 14h às 16h de domingo, a Cia. Volta e Meia conduz o PicNic Literário, uma atividade gratuita que combina contação de histórias e mediação de leitura para toda a família.
Encerrando a programação, o Teatro do Sesc exibe no domingo (21), às 16h, o filme Sirât, do diretor Oliver Laxe. Vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes, o longa acompanha a busca de um pai e seu filho por uma jovem desaparecida em meio ao deserto marroquino. A sessão é gratuita, indicada para maiores de 16 anos, com retirada de ingressos uma hora antes do início.
Eventos na região têm música e exposição de veículos
Quem quiser aproveitar o fim de semana fora de Piracicaba também encontrará atrações gratuitas em cidades da região. Em Americana, a Orquestra Sanfônica de Americana se apresenta no domingo (21), das 18h30 às 20h30, na Praça Central do Americana Shopping. Formado por oito sanfoneiros, além de vocalistas e músicos convidados, o grupo levará ao público um repertório repleto de forró, sertanejo e músicas típicas das festas juninas, valorizando a tradição da música popular brasileira. A entrada é gratuita.
Já em Águas de São Pedro, acontece entre sexta-feira (19) e domingo (21) mais uma edição do Kultura Kustom Monsters, evento gratuito realizado no gramado e na Praça Dr. Octávio de Moura Andrade, na região central da estância. A programação reúne exposição de veículos customizados, hot rods, rat rods, motos, carros clássicos e personalizados, além de mercado de pulgas, praça de alimentação e uma das atrações mais aguardadas do evento: o menor globo da morte do mundo, com apresentações simultâneas de três motocicletas.
O festival também contará com shows ao vivo durante os três dias. Na sexta-feira (19), a banda Brave New Maiden sobe ao palco às 19h30. No sábado (20), as apresentações ficam por conta de K30 Kuadhra 30 (13h), Black Nails (15h30), Freaks Korn Cover (18h) e Industriestein Rammstein Cover (20h30). Já no domingo (21), o público poderá acompanhar os shows de Os Fleetliners (10h), Texas Boys (12h), Dalizio Moura Rock Elvis 69' Band (14h30) e Deep Illusions Guns N' Roses Cover (17h). O evento é voltado para toda a família e reúne música, cultura automotiva e entretenimento ao longo do fim de semana.