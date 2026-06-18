A vida de luxo no Instagram acabou no camburão. Um casal de influenciadores digitais, ambos de 25 anos, foi parar atrás das grades nesta quinta-feira (18), depois de transformar testemunha em saco de pancada, no Astúrias em Piracicaba.
O crime? Pura vingança. A jovem de 20 anos teve colaborou com a Polícia Civil contra o esquema de cassinos virtuais que o casal promovia. E pagou caro: levou tapas, chutes e arranhões no meio de um comércio no bairro Astúrias, na madrugada do dia 6 de junho.
Enquanto a mulher batia, o homem fazia o serviço sujo: impedia qualquer pessoa de salvar a vítima. A dupla ainda seguiu a garota até a casa do namorado. Chegando lá, despejaram mais ameaças, mas a vítima não se intimidou e correu para a delegacia. O Instituto de Criminalística fez o laudo.
Os dois já eram investigados na Operação Tiger, que caça influenciador que enriquece empurrando jogo de azar ilegal pra seguidor. Em março, a Civil já tinha estourado 20 endereços. A conta do golpe pode passar de R$ 5 milhões.
Agora o buraco é mais embaixo: além de lavagem de dinheiro, organização criminosa e jogo ilegal, vão responder por coação no curso do processo. Tentar intimidar testemunha é crime .
A polícia não revelou onde o casal foi preso nem os nomes. A Operação Tiger continua, e outros influenciadores podem trocar o iPhone pela marmita de cadeia.
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