A vida de luxo no Instagram acabou no camburão. Um casal de influenciadores digitais, ambos de 25 anos, foi parar atrás das grades nesta quinta-feira (18), depois de transformar testemunha em saco de pancada, no Astúrias em Piracicaba.

O crime? Pura vingança. A jovem de 20 anos teve colaborou com a Polícia Civil contra o esquema de cassinos virtuais que o casal promovia. E pagou caro: levou tapas, chutes e arranhões no meio de um comércio no bairro Astúrias, na madrugada do dia 6 de junho.

Enquanto a mulher batia, o homem fazia o serviço sujo: impedia qualquer pessoa de salvar a vítima. A dupla ainda seguiu a garota até a casa do namorado. Chegando lá, despejaram mais ameaças, mas a vítima não se intimidou e correu para a delegacia. O Instituto de Criminalística fez o laudo.