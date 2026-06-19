A base do projeto está nas análises isotópicas desenvolvidas por pesquisadores do Cena/USP, tecnologia capaz de identificar a “assinatura química” de ingredientes como água, malte e lúpulo. Esse tipo de análise permite rastrear a origem dos insumos e verificar sua autenticidade, funcionando como uma espécie de identidade científica da bebida, um avanço já utilizado em outros países para validação de alimentos e bebidas premium.

Piracicaba começou a estruturar uma iniciativa que pode mudar a forma como o consumidor enxerga a cerveja artesanal: a criação de um Selo Isotópico de Origem e Autenticidade. A proposta foi discutida em reunião no Simespi, reunindo pesquisadores, representantes de cervejarias e entidades do setor produtivo.

A articulação foi conduzida pela CPLCERVA e contou com a participação da Piracerva, além de cervejarias da região. O objetivo central é criar um selo que não apenas certifique qualidade, mas também fortaleça a identidade territorial das marcas piracicabanas.

Para os envolvidos, o diferencial está em transformar ciência em valor de mercado. A proposta é que o consumidor consiga reconhecer, de forma confiável, que aquela cerveja realmente carrega ingredientes e processos vinculados à região. O professor Carlos Alberto Zem destaca que a iniciativa pode posicionar Piracicaba como referência nacional em inovação no setor cervejeiro, unindo tecnologia, indústria e identidade local.

A pesquisadora Maria Gabriella da Silva Araújo reforça que a técnica já é consolidada internacionalmente na autenticação de produtos. Já o professor Luiz Antonio Martinelli ressalta o papel da ciência como ponte entre conhecimento e aplicação prática, enquanto o presidente da Piracerva, Rafael Varussa, aponta o selo como um instrumento de valorização coletiva do setor.