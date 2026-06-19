Conhecido por sua arquitetura e importância histórica para Piracicaba, o Palacete Luiz de Queiroz guarda uma curiosidade que poucos piracicabanos conhecem e desperta a atenção de muitos visitantes: um cemitério de animais localizado em seus jardins.
O espaço reúne sepultamentos de animais de estimação que pertenceram a famílias que viveram na residência ao longo das décadas. A prática foi mantida por diferentes moradores, que escolheram homenagear seus animais no próprio terreno do palacete.
Ao caminhar pelo local, os visitantes podem encontrar placas comemorativas que registram a existência desses antigos companheiros. Algumas inscrições datam de meados do século XX, incluindo registros dos anos de 1942 e 1978, preservando parte da história dos moradores que passaram pelo imóvel.
As lápides e homenagens espalhadas pelo jardim ajudam a contar uma história pouco conhecida do prédio, que hoje faz parte do patrimônio histórico da cidade. Os registros revelam nomes, datas e mensagens deixadas por famílias que decidiram eternizar a memória de seus animais.
A presença do cemitério chama a atenção de quem visita o local pela primeira vez e se tornou uma das curiosidades ligadas ao Palacete Luiz de Queiroz. O espaço oferece uma perspectiva diferente sobre o cotidiano das famílias que habitaram a residência ao longo dos anos.
Além do valor histórico, o local preserva costumes e tradições de diferentes épocas, permitindo que visitantes tenham contato com aspectos da vida privada dos antigos moradores. As placas permanecem como testemunhos de uma prática que atravessou gerações dentro do imóvel.
Para muitos visitantes, a descoberta do cemitério de animais acontece de forma inesperada durante os passeios pelos jardins. O contraste entre a imponência do palacete e as pequenas homenagens espalhadas pelo terreno transforma o espaço em um dos pontos que mais despertam curiosidade entre aqueles que buscam conhecer histórias pouco divulgadas sobre Piracicaba.
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