Conhecido por sua arquitetura e importância histórica para Piracicaba, o Palacete Luiz de Queiroz guarda uma curiosidade que poucos piracicabanos conhecem e desperta a atenção de muitos visitantes: um cemitério de animais localizado em seus jardins.

O espaço reúne sepultamentos de animais de estimação que pertenceram a famílias que viveram na residência ao longo das décadas. A prática foi mantida por diferentes moradores, que escolheram homenagear seus animais no próprio terreno do palacete.

Ao caminhar pelo local, os visitantes podem encontrar placas comemorativas que registram a existência desses antigos companheiros. Algumas inscrições datam de meados do século XX, incluindo registros dos anos de 1942 e 1978, preservando parte da história dos moradores que passaram pelo imóvel.