Os três instrutores presos após o acidente foram autuados pela Polícia Civil por homicídio com dolo eventual, quando o autor não deseja diretamente a morte, mas assume o risco de que ela aconteça. A classificação, no entanto, divide opiniões entre especialistas em Direito Penal.

A morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante um salto de rope jump na Ponte do Esqueleto, entre Limeira e Cordeirópolis, segue repercutindo e levantando discussões jurídicas sobre a responsabilização dos envolvidos.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Andréa Dantas Levy, a autuação foi baseada no alto risco da atividade e na necessidade de rigoroso controle dos equipamentos de segurança.

No auto de prisão em flagrante, a autoridade policial destacou que a prática exige fiscalização prévia dos mecanismos de proteção e que a ponte possui histórico de acidentes graves, fatores que, segundo ela, demonstrariam a previsibilidade do resultado.

Maria Eduarda morreu após ser lançada de uma altura aproximada de 40 metros sem estar presa à corda de segurança. Imagens registradas no local mostram o momento em que ela é impulsionada da plataforma pelos instrutores.

Especialistas apontam possibilidade de homicídio culposo