A primeira rodada da Copa do Mundo consolidou a liderança de Lionel Messi no Power Ranking ofensivo da Fifa e revelou um cenário de forte presença internacional entre os principais destaques da competição. Entre os dez jogadores mais bem avaliados no quesito ataque, apenas um brasileiro aparece na lista: Vinicius Junior, em nono lugar.

O levantamento é baseado em dados de desempenho coletados durante as partidas e considera ações ofensivas, participação direta em jogadas e impacto em campo. A atualização inicial já aponta nomes consagrados e surpresas de seleções menos tradicionais entre os melhores da estreia.

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Ranking ofensivo destaca domínio de estrelas globais