19 de junho de 2026
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COPA DO MUNDO

Top 10 da Fifa tem só um brasileiro após 1ª rodada da Copa; Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Messi inicia a Copa na liderança do ranking ofensivo da Fifa, com Vinicius Junior em 9º lugar entre os destaques.
Messi inicia a Copa na liderança do ranking ofensivo da Fifa, com Vinicius Junior em 9º lugar entre os destaques.

A primeira rodada da Copa do Mundo consolidou a liderança de Lionel Messi no Power Ranking ofensivo da Fifa e revelou um cenário de forte presença internacional entre os principais destaques da competição. Entre os dez jogadores mais bem avaliados no quesito ataque, apenas um brasileiro aparece na lista: Vinicius Junior, em nono lugar.

O levantamento é baseado em dados de desempenho coletados durante as partidas e considera ações ofensivas, participação direta em jogadas e impacto em campo. A atualização inicial já aponta nomes consagrados e surpresas de seleções menos tradicionais entre os melhores da estreia.

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Ranking ofensivo destaca domínio de estrelas globais

A Fifa divulgou o Top 10 completo da categoria ofensiva após a rodada de abertura. A liderança ficou com Lionel Messi, seguido por Elijah Just e Kylian Mbappé, em um pódio que reforça o peso de jogadores decisivos desde o início da competição.

Na sequência aparecem Yasin Ayari, Harry Kane, Erling Haaland, Amad Diallo, Alexander Isak, Vinicius Junior e Luis Diaz, fechando a lista dos dez melhores atacantes da primeira rodada da Copa.

Sistema da Fifa mede impacto além dos gols

O Power Ranking utiliza um modelo estatístico que avalia jogadores de linha em três frentes: ataque, criatividade e defesa. Cada atleta recebe notas de 0 a 10 com base em ações registradas ao longo das partidas, permitindo uma leitura mais ampla do desempenho individual.

Além da categoria ofensiva, a Fifa também atualizou rankings de criatividade e defesa. O iraniano Ramin Rezaeian lidera em criação, enquanto o canadense Derek Cornelius aparece no topo defensivo, reforçando a diversidade de nomes que se destacaram na rodada inicial do torneio.

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