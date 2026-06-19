A primeira rodada da Copa do Mundo consolidou a liderança de Lionel Messi no Power Ranking ofensivo da Fifa e revelou um cenário de forte presença internacional entre os principais destaques da competição. Entre os dez jogadores mais bem avaliados no quesito ataque, apenas um brasileiro aparece na lista: Vinicius Junior, em nono lugar.
O levantamento é baseado em dados de desempenho coletados durante as partidas e considera ações ofensivas, participação direta em jogadas e impacto em campo. A atualização inicial já aponta nomes consagrados e surpresas de seleções menos tradicionais entre os melhores da estreia.
VEJA MAIS:
- Brasil enfrenta Haiti hoje na Copa; Veja horário e onde assistir
- Gato 'vidente' prevê vitória do Brasil contra o Haiti; VEJA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\
Ranking ofensivo destaca domínio de estrelas globais
A Fifa divulgou o Top 10 completo da categoria ofensiva após a rodada de abertura. A liderança ficou com Lionel Messi, seguido por Elijah Just e Kylian Mbappé, em um pódio que reforça o peso de jogadores decisivos desde o início da competição.
Na sequência aparecem Yasin Ayari, Harry Kane, Erling Haaland, Amad Diallo, Alexander Isak, Vinicius Junior e Luis Diaz, fechando a lista dos dez melhores atacantes da primeira rodada da Copa.
Sistema da Fifa mede impacto além dos gols
O Power Ranking utiliza um modelo estatístico que avalia jogadores de linha em três frentes: ataque, criatividade e defesa. Cada atleta recebe notas de 0 a 10 com base em ações registradas ao longo das partidas, permitindo uma leitura mais ampla do desempenho individual.
Além da categoria ofensiva, a Fifa também atualizou rankings de criatividade e defesa. O iraniano Ramin Rezaeian lidera em criação, enquanto o canadense Derek Cornelius aparece no topo defensivo, reforçando a diversidade de nomes que se destacaram na rodada inicial do torneio.