19 de junho de 2026
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VITÓRIA DA SELEÇÃO?

Gato 'vidente' prevê vitória do Brasil contra o Haiti; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O animal ganhou notoriedade recentemente ao apontar o empate entre Brasil e Marrocos antes da realização da partida
O animal ganhou notoriedade recentemente ao apontar o empate entre Brasil e Marrocos antes da realização da partida

O gato vidente Milu voltou a chamar a atenção nas redes sociais após prever uma vitória da seleção brasileira contra o Haiti, em partida marcada para esta sexta-feira (19).

O animal ganhou notoriedade recentemente ao apontar o empate entre Brasil e Marrocos antes da realização da partida. Desde então, o felino tem acumulado seguidores e despertado a curiosidade de internautas interessados em suas previsões.

Segundo o tutor, Natan Pinheiro, Milu realiza previsões desde a Copa do Mundo de 2022. Ao longo desse período, o gato passou a participar de conteúdos relacionados a jogos de futebol, reality shows e outros eventos esportivos.

Saiba mais:

Entre os resultados apontados pelo tutor como acertos do animal estão previsões envolvendo a campanha da seleção de Marrocos na Copa do Mundo, a repescagem do Big Brother Brasil e o título do São Paulo na Copa do Brasil de 2023.

Milu foi resgatado em 2020 após ter sido encontrado abandonado. De acordo com Natan, o nome do gato foi escolhido em referência a uma música do cantor Gusttavo Lima.

Com a popularidade das previsões, o perfil do felino nas redes sociais cresceu nos últimos anos. Atualmente, Milu reúne cerca de 189 mil seguidores, que acompanham seus palpites para partidas de futebol e outros acontecimentos de grande repercussão.

A nova previsão para o confronto entre Brasil e Haiti volta a colocar o gato em evidência entre os fãs que acompanham suas apostas antes dos eventos esportivos.

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