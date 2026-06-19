O gato vidente Milu voltou a chamar a atenção nas redes sociais após prever uma vitória da seleção brasileira contra o Haiti, em partida marcada para esta sexta-feira (19).

O animal ganhou notoriedade recentemente ao apontar o empate entre Brasil e Marrocos antes da realização da partida. Desde então, o felino tem acumulado seguidores e despertado a curiosidade de internautas interessados em suas previsões.

Segundo o tutor, Natan Pinheiro, Milu realiza previsões desde a Copa do Mundo de 2022. Ao longo desse período, o gato passou a participar de conteúdos relacionados a jogos de futebol, reality shows e outros eventos esportivos.