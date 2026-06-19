As canetas utilizadas no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade têm ganhado destaque não apenas pelos resultados clínicos, mas também pelas diferentes políticas de preços adotadas pelos fabricantes. Com valores que podem ultrapassar R$ 2 mil por mês, programas de desconto passaram a ser uma ferramenta importante para ampliar o acesso e favorecer a adesão ao tratamento de longo prazo.
Atualmente, medicamentos como Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Poviztra, Extensior e Ozivy oferecem condições especiais por meio de programas de suporte ao paciente, com reduções significativas em comparação aos preços praticados sem benefícios.
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Ozempic oferece descontos para pacientes com diabetes
Indicado para o tratamento do diabetes tipo 2, o Ozempic, da Novo Nordisk, segue entre os medicamentos mais conhecidos à base de semaglutida.
Pelo programa NovoDia, a apresentação de 0,25 mg/0,5 mg pode ser encontrada por valores a partir de R$ 975 no comércio eletrônico e R$ 1.075 em lojas físicas. Já a dose de 1 mg tem preços a partir de R$ 999 online e R$ 1.099 nas farmácias participantes.
Extensior aposta em preços reduzidos
Também destinado ao controle do diabetes tipo 2, o Extensior é comercializado pela Eurofarma por meio do programa EuroCuida.
Segundo a farmacêutica, o início do tratamento pode custar R$ 399, enquanto a continuidade com a dose de 1 mg tem preço de R$ 599 dentro das condições do programa.
Mounjaro atende diabetes e obesidade
O Mounjaro, da Eli Lilly, possui indicação tanto para diabetes tipo 2 quanto para obesidade e sobrepeso com comorbidades.
A empresa oferece diferentes pacotes promocionais. O Combo 1, destinado ao início do tratamento, reúne as doses de 2,5 mg e 5 mg por R$ 1.125. Já os combos para doses intermediárias e avançadas variam entre R$ 1.999 e R$ 2.299.
Wegovy amplia estratégia para tratamento da obesidade
Voltado ao controle do peso, o Wegovy também conta com benefícios por meio do programa NovoDia.
As doses de 1,7 mg custam a partir de R$ 1.399 no e-commerce e R$ 1.499 nas lojas físicas. Já a versão de 2,4 mg pode ser encontrada por R$ 1.749 online e R$ 1.849 presencialmente.
A fabricante também lançou uma promoção que permite ao paciente adquirir três canetas pagando por duas, mediante prescrição médica adequada.
Poviztra e Ozivy chegam com proposta mais acessível
A Eurofarma também lançou o Poviztra, indicado para obesidade e sobrepeso associado a outras doenças. Pelo programa EuroCuida, o tratamento inicial foi anunciado por R$ 599.
Já o Ozivy, desenvolvido pela EMS, é uma semaglutida sintética nacional destinada ao controle do diabetes tipo 2. O medicamento chegou ao mercado com preços a partir de R$ 452 por caneta, podendo cair para R$ 287 mensais nos primeiros meses por meio do programa de adesão.
Preço não deve ser o único critério
Especialistas reforçam que a escolha do medicamento deve ser feita exclusivamente com orientação médica. Além do custo, fatores como indicação clínica, dosagem adequada, efeitos adversos, histórico de saúde e acompanhamento profissional são fundamentais para a segurança e eficácia do tratamento.
Como se trata de terapias de uso contínuo, a previsibilidade dos custos também é considerada um fator importante para evitar a interrupção do tratamento ao longo do tempo.