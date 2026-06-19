As canetas utilizadas no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade têm ganhado destaque não apenas pelos resultados clínicos, mas também pelas diferentes políticas de preços adotadas pelos fabricantes. Com valores que podem ultrapassar R$ 2 mil por mês, programas de desconto passaram a ser uma ferramenta importante para ampliar o acesso e favorecer a adesão ao tratamento de longo prazo.

Atualmente, medicamentos como Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Poviztra, Extensior e Ozivy oferecem condições especiais por meio de programas de suporte ao paciente, com reduções significativas em comparação aos preços praticados sem benefícios.

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Ozempic oferece descontos para pacientes com diabetes