A vacinação nas unidades de saúde do Caxambu e do Jardim Planalto será retomada na próxima segunda-feira (22), após a resolução de problemas nas câmaras frias utilizadas para armazenar imunizantes. A confirmação foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde, que informou que os equipamentos foram consertados ainda nesta quinta-feira (18).
Enquanto o atendimento não é normalizado, moradores das duas regiões que precisarem se vacinar nesta sexta-feira (19) deverão procurar outras unidades da rede municipal. A medida foi adotada para garantir a continuidade da imunização sem comprometer a conservação das doses.
Problema técnico afetou aplicação de vacinas
A interrupção temporária do serviço foi causada por falhas nos equipamentos responsáveis pelo armazenamento dos imunizantes nas unidades do Caxambu e do Jardim Planalto. Com a pane, as salas de vacinação deixaram de funcionar, impedindo a aplicação das doses à população. O problema gerou transtornos para moradores que procuraram atendimento nos postos nos últimos dias. Segundo relatos, pacientes encontraram as salas de vacinação fechadas e precisaram buscar atendimento em outras unidades da cidade.
O Jornal de Piracicaba esteve na UBS do Caxambu na tarde desta quinta-feira (18) e constatou a movimentação de equipes responsáveis pela manutenção dos equipamentos. Funcionários da unidade informaram que os reparos haviam sido concluídos, mas que a retomada da vacinação dependeria de avaliações técnicas para garantir o funcionamento adequado do sistema.
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os problemas nas câmaras frias das duas unidades foram solucionados e que a vacinação será retomada normalmente na segunda-feira (22). Até lá, os moradores da região do Caxambu podem procurar a USF Primeiro de Maio, na Rua Augusto Gomes da Silva, s/nº, bairro Água; a USF Jardim Astúrias, na Rua Sargento José Carlos Ribeiro, 498, Jardim Astúrias; ou a USF Monte Feliz, na Rua Honduras, 124, bairro Monte Feliz/Água Branca.
Já os moradores da região do Jardim Planalto podem buscar atendimento na USF São José, localizada na Rua Demosthenes Santos Correia, 1.233, Jardim Conceição; na USF Jaraguá I, na Rua Professor Mariano da Costa, 380, Jaraguá; ou na UBS Vila Cristina, situada na Avenida Raposo Tavares, 1.851, Vila Cristina/Pauliceia.
Com a normalização prevista para o início da próxima semana, a expectativa é que o atendimento volte a ocorrer regularmente nas duas unidades, restabelecendo o acesso da população às vacinas do calendário de imunização e às campanhas em andamento.