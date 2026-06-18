A vacinação nas unidades de saúde do Caxambu e do Jardim Planalto será retomada na próxima segunda-feira (22), após a resolução de problemas nas câmaras frias utilizadas para armazenar imunizantes. A confirmação foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde, que informou que os equipamentos foram consertados ainda nesta quinta-feira (18).

Enquanto o atendimento não é normalizado, moradores das duas regiões que precisarem se vacinar nesta sexta-feira (19) deverão procurar outras unidades da rede municipal. A medida foi adotada para garantir a continuidade da imunização sem comprometer a conservação das doses.

Problema técnico afetou aplicação de vacinas

A interrupção temporária do serviço foi causada por falhas nos equipamentos responsáveis pelo armazenamento dos imunizantes nas unidades do Caxambu e do Jardim Planalto. Com a pane, as salas de vacinação deixaram de funcionar, impedindo a aplicação das doses à população. O problema gerou transtornos para moradores que procuraram atendimento nos postos nos últimos dias. Segundo relatos, pacientes encontraram as salas de vacinação fechadas e precisaram buscar atendimento em outras unidades da cidade.