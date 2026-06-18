As chuteiras cor-de-rosa se transformaram em um dos elementos mais marcantes da Copa do Mundo de 2026. Nos pés de estrelas como Alisson, Vini Jr., Bruno Guimarães e Raphinha, o tom vibrante chama atenção tanto nos estádios quanto nas transmissões de televisão. O fenômeno, porém, vai muito além de uma simples tendência de moda ou de uma estratégia comercial das marcas esportivas.

O destaque visual da cor está ligado à forma como os olhos humanos processam as imagens. O rosa-choque cria um contraste extremamente forte com o verde do gramado, tornando os movimentos dos atletas mais perceptíveis para quem acompanha as partidas. Essa combinação faz com que o cérebro identifique rapidamente a presença do objeto em campo, aumentando sua visibilidade.

A popularização dessas chuteiras também coincide com a evolução tecnológica das transmissões esportivas. Câmeras modernas, telas OLED, QLED e sistemas HDR reproduzem cores intensas com muito mais fidelidade do que os antigos aparelhos de tubo, ampliando ainda mais o impacto visual do acessório.