A versão compartilhada pelo TudoGostoso tem conquistado espaço nas cozinhas justamente por entregar uma textura cremosa, preparo descomplicado e ingredientes fáceis de encontrar. O resultado é uma sopa encorpada, ideal para aquecer as noites mais frias sem exigir muito tempo na cozinha.

Quando o frio se instala, receitas quentes e reconfortantes passam a ocupar lugar de destaque na rotina de muitas famílias. Entre elas, a sopa de ervilha segue como uma das opções mais tradicionais da estação, reunindo praticidade, bom rendimento e um sabor capaz de transformar uma refeição simples em um momento de aconchego.

O sucesso da receita está na combinação da ervilha desidratada com bacon e costelinha defumada, ingredientes que garantem um sabor intenso e uma consistência cremosa. Além de nutritiva, a sopa pode ser servida como prato principal, acompanhada de pão francês ou torradas.

Outro ponto que chama a atenção é o rendimento. A receita produz uma boa quantidade, o que permite armazenar porções para outros dias. Muitas pessoas, inclusive, consideram que o sabor fica ainda mais apurado após algumas horas na geladeira, tornando a experiência ainda melhor no dia seguinte.

Como preparar a sopa

Para o preparo, são necessários 500 gramas de ervilha desidratada, 300 gramas de bacon, 300 gramas de costelinha defumada, uma cebola bem picada e três colheres de sopa de óleo.