Quando o frio se instala, receitas quentes e reconfortantes passam a ocupar lugar de destaque na rotina de muitas famílias. Entre elas, a sopa de ervilha segue como uma das opções mais tradicionais da estação, reunindo praticidade, bom rendimento e um sabor capaz de transformar uma refeição simples em um momento de aconchego.
A versão compartilhada pelo TudoGostoso tem conquistado espaço nas cozinhas justamente por entregar uma textura cremosa, preparo descomplicado e ingredientes fáceis de encontrar. O resultado é uma sopa encorpada, ideal para aquecer as noites mais frias sem exigir muito tempo na cozinha.
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O sucesso da receita está na combinação da ervilha desidratada com bacon e costelinha defumada, ingredientes que garantem um sabor intenso e uma consistência cremosa. Além de nutritiva, a sopa pode ser servida como prato principal, acompanhada de pão francês ou torradas.
Outro ponto que chama a atenção é o rendimento. A receita produz uma boa quantidade, o que permite armazenar porções para outros dias. Muitas pessoas, inclusive, consideram que o sabor fica ainda mais apurado após algumas horas na geladeira, tornando a experiência ainda melhor no dia seguinte.
Como preparar a sopa
Para o preparo, são necessários 500 gramas de ervilha desidratada, 300 gramas de bacon, 300 gramas de costelinha defumada, uma cebola bem picada e três colheres de sopa de óleo.
O primeiro passo é aquecer o óleo na panela de pressão e refogar a cebola. Em seguida, o bacon deve ser frito até liberar bem a gordura. Depois, a costelinha defumada é incorporada ao refogado antes da adição da ervilha e da água, que deve ficar abaixo da marca do cabo da panela.
Após fechar a panela, o cozimento ocorre por cerca de 25 a 30 minutos. Com a ervilha já macia, basta mexer a sopa para dissolver os pedaços restantes e garantir a textura cremosa característica da receita. Servida bem quente, ela se torna uma das melhores opções para enfrentar os dias mais gelados do inverno.