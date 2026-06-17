De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, a equipe foi acionada pela Central de Operações após denúncias de que o indivíduo estaria ameaçando a ex-esposa com uma faca no bairro Santa Rita.

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (15), em Piracicaba, após descumprir uma medida protetiva de urgência e ser encontrado armado com uma faca enquanto aguardava a ex-companheira nas proximidades de uma escola municipal.

Os guardas foram até a residência indicada, mas não localizaram ninguém no local. Pouco depois, a mãe da vítima informou que o homem estaria nas proximidades da Escola Municipal Professor Santo Granuzzio, no bairro Chapadão.

A equipe se deslocou imediatamente e encontrou o suspeito em frente à unidade escolar. Durante a abordagem, os agentes localizaram uma faca e um aparelho celular com ele.

Questionado pelos guardas, o homem afirmou que aguardava a ex-companheira para conversar, alegando que ela passaria pelo local para buscar o filho do casal.