Com a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 19/2026, a cidade passa a contar com uma nova honraria voltada ao setor cultural. A medalha será concedida anualmente a 3 escritores indicados pelos vereadores e pela Academia Piracicabana de Letras, com entrega prevista para uma reunião solene realizada sempre no mês de outubro.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, durante a 34ª Reunião Ordinária realizada na segunda-feira (15), a criação da Medalha de Mérito Literário Thales Castanho de Andrade. A iniciativa, proposta pelo vereador Pedro Kawai (PSDB), tem como objetivo valorizar escritores e projetos que contribuem para o fortalecimento da leitura e da produção literária no município.

A homenagem leva o nome de Thales Castanho de Andrade, um dos maiores representantes da literatura infantil brasileira e figura de destaque na história de Piracicaba. Nascido no município, o escritor conquistou reconhecimento nacional por obras que abordam temas como educação, preservação ambiental, valorização da vida no campo e respeito à natureza.

Na justificativa do projeto, Pedro Kawai destaca que o autor teve papel fundamental na formação de gerações de leitores. Sua produção literária ajudou a consolidar a literatura infantil como ferramenta de aprendizado e conscientização, tornando-se referência para educadores e estudantes em todo o país.

Além de escritor, Thales Castanho de Andrade também atuou como educador e teve participação ativa na vida pública de Piracicaba. Autor do livro Saudade, ele exerceu o cargo de vereador e presidiu o XV de Novembro, deixando contribuições importantes para a cultura e a educação da cidade.