Com a chegada do fim de mês período em que muitas empresas realizam o pagamento dos salários cresce também a procura por opções gastronômicas na cidade. Em Piracicaba, a culinária japonesa aparece como uma das escolhas para quem quer aproveitar o fim de semana.
A cidade conta com restaurantes especializados e também com buffets que incluem pratos orientais em seus cardápios, oferecendo alternativas para diferentes estilos de consumo.
Confira algumas opções em Piracicaba:
Monte Sul – Unidade Centro
Rua Santo Antônio, 710 – Centro
Buffet com comida japonesa, pratos quentes e churrasco
Instagram: montesulpira
Monte Sul – Unidade JK
Avenida Juscelino K. de Oliveira, 764 – Vila Rezende
Buffet com comida japonesa, pratos quentes e churrasco
Instagram: montesulpira
Sushi Bamboo
Rua Alferes José Caetano, 1312
Instagram: sushibamboopira
Tatame Oriental Food
Rua Santa Cruz, 1040 – Alto
Culinária chinesa e japonesa
Instagram: tatame.orientalfood
Sushifan Lounge
Avenida Limeira, 772 – Areião
Instagram: sushifan_piracicaba
Watashi Sushi
Avenida Carlos Botelho, 568 – São Judas
Instagram: watashipiracicaba
Ikigai Exclusive Sushi
Rua Frei Evaristo de Santa Úrsula, 20 – Nova Piracicaba
Instagram: ikigai.exclusivesushi
A variedade permite desde experiências focadas no sushi até refeições mais completas, que combinam diferentes tipos de culinária no mesmo ambiente.
Os interessados em conhecer cardápios, valores, horários atualizados e formas de atendimento podem conferir mais informações diretamente nos sites ou perfis oficiais no Instagram de cada estabelecimento.