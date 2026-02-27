27 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
GASTRONOMIA

Veja opções de comida japonesa em Piracicaba neste fim de semana

Por Redação JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Banco de imagem
Comida japonesa é uma das mais populares em Piracicaba.
Comida japonesa é uma das mais populares em Piracicaba.

Com a chegada do fim de mês período em que muitas empresas realizam o pagamento dos salários cresce também a procura por opções gastronômicas na cidade. Em Piracicaba, a culinária japonesa aparece como uma das escolhas para quem quer aproveitar o fim de semana.

A cidade conta com restaurantes especializados e também com buffets que incluem pratos orientais em seus cardápios, oferecendo alternativas para diferentes estilos de consumo.

Confira algumas opções em Piracicaba:

Monte Sul – Unidade Centro
Rua Santo Antônio, 710 – Centro
Buffet com comida japonesa, pratos quentes e churrasco
Instagram: montesulpira

Monte Sul – Unidade JK
Avenida Juscelino K. de Oliveira, 764 – Vila Rezende
Buffet com comida japonesa, pratos quentes e churrasco
Instagram: montesulpira

Sushi Bamboo
Rua Alferes José Caetano, 1312 
Instagram: sushibamboopira

Tatame Oriental Food
Rua Santa Cruz, 1040 – Alto
Culinária chinesa e japonesa
Instagram: tatame.orientalfood

Sushifan Lounge
Avenida Limeira, 772 – Areião
Instagram: sushifan_piracicaba

Watashi Sushi
Avenida Carlos Botelho, 568 – São Judas
Instagram: watashipiracicaba

Ikigai Exclusive Sushi
Rua Frei Evaristo de Santa Úrsula, 20 – Nova Piracicaba
Instagram: ikigai.exclusivesushi

A variedade permite desde experiências focadas no sushi até refeições mais completas, que combinam diferentes tipos de culinária no mesmo ambiente.

Os interessados em conhecer cardápios, valores, horários atualizados e formas de atendimento podem conferir mais informações diretamente nos sites ou perfis oficiais no Instagram de cada estabelecimento.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários