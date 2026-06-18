Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.
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ESTREIAS
Toy Story 5: Agora com 8 anos de idade, Bonnie descobre um novo passatempo: o tablet. Lilypad é um dispositivo que consegue criar mundos virtuais inteiros prendendo a atenção de Bonnie e a fazendo se distanciar dos brinquedos. Jessie tenta manter todos unidos e esperançosos, mas quanto mais tempo Bonnie passa com Lilypad, mais os brinquedos entram em desespero. É nesse contexto que uma importante figura retorna! Woody, mais velho e experiente, vai tentar tudo que pode para ajudar todos a conseguirem lidar com essa nova realidade. Buzz Lightyear, Woody, Jessie e os demais brinquedos seguem uma jornada difícil de aprendizado que revela que a tecnologia e a tradição podem coexistir, mas também acendem um alerta sobre a quantidade de horas que uma criança passa em frente a telas, adaptação e a perda de afeto humano com a chegada do distanciamento causado pelo digital.
SEGUEM EM CARTAZ
Dia D: A trama de DIA D explorará a existência de alienígenas, mostrando como essa descoberta irá afetar as pessoas ao redor do mundo em nossa sociedade atual.
Trago Seu Amor: Mia é uma jovem bruxa que tem um poder único: através de um beijo, a pessoa enfeitiçada volta para seu último amor ou se apaixona pela própria Mia. Desesperados para reconquistar sua paixão, seus clientes aceitam o risco e assim Mia e seu fiel assistente Ariel tocam o seu negócio esotérico. Tudo parece estar indo bem até que o inesperado acontece: Mia se apaixona por um dos alvos. Rene, que também é bruxa e ex-namorada de Yuri, se transforma na nova obsessão de Mia, provocando um verdadeiro caos na vida dela.
Todo Mundo Em Pânico (2026): Mais de 25 anos depois de escaparem de um assassino mascarado muito familiar, o quarteto formado por Shorty, Ray, Cindy e Brenda está novamente na mira do criminoso e nenhuma franquia de terror está a salvo.
Mestres do Universo: O príncipe Adam deve salvar o reino de Eternia de uma ameaça mortal: as artimanhas do vilão Esqueleto e seu exército malévolo. Para conseguir proteger todos aqueles que ama, o jovem herdeiro do trono deve recuperar uma espada mítica e se tornar finalmente o guerreiro conhecido como He-Man.
Outros títulos que seguem em exibição:
- Backrooms: Um Não-Lugar;
- Michael;
- Cansei de Ser Nerd;
- Authentic Games No Império Desconectado.
Cine Teatro São Pedro também divulga programação
O Cine Teatro São Pedro divulgou a programação da semana com destaque para “Toy Story 5”, em sessões dubladas em 2D e 3D. O filme será exibido nos dias 18 e 21 de junho às 17h (2D) e 19h (3D); nos dias 22 e 23 às 17h e 19h (2D); no dia 19 às 15h e 19h (2D); e no dia 24 às 13h e 17h (2D).
“Mestres do Universo”, também em versão dublada 2D, terá sessões nos dias 18, 21, 22 e 23 de junho às 21h, no dia 19 às 17h e no dia 24 às 15h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) para sessões 2D e 3D. De segunda a quinta-feira, exceto feriados, o cinema oferece preço único de meia-entrada para todas as sessões. O Cine Teatro São Pedro fica na Av. dos Imigrantes, 255, no Shopping São Pedro, e a programação está sujeita a alterações.