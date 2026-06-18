A estratégia chamou atenção porque diminui a distância de preço entre o Mounjaro e os medicamentos à base de semaglutida, substância presente em tratamentos amplamente conhecidos no mercado. Para analistas do Goldman Sachs, a iniciativa representa uma mudança importante na dinâmica competitiva do segmento de medicamentos da classe GLP-1, utilizada tanto para diabetes quanto para perda de peso.

O mercado brasileiro de medicamentos para emagrecimento e controle do diabetes entrou em uma nova fase após a Eli Lilly anunciar descontos de até 36% para o Mounjaro. A medida, válida por meio de pacotes promocionais comercializados em farmácias físicas e plataformas digitais, reduziu significativamente o custo do tratamento e acendeu um alerta entre concorrentes e investidores.

A redução de até 36% nos preços acontece em um momento estratégico para a indústria farmacêutica. O mercado brasileiro se prepara para receber novas opções mais acessíveis, incluindo produtos nacionais que prometem aumentar a concorrência nos próximos meses.

Na avaliação do Goldman Sachs, a decisão da Eli Lilly antecipa esse cenário e busca fortalecer a presença do Mounjaro antes da chegada de novos competidores. A expectativa inicial era de que o medicamento mantivesse um posicionamento premium, sustentado pela percepção de maior eficácia clínica em comparação a alternativas já disponíveis.

Pressão aumenta para concorrentes

O novo posicionamento comercial também pode gerar impactos relevantes para empresas que apostam em medicamentos baseados em semaglutida. Entre elas está a Hypera, que passa a enfrentar um ambiente considerado mais desafiador do que o previsto anteriormente.