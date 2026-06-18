A cantora Vanessa da Mata desembarca em Piracicaba na próxima sexta-feira (26) para apresentar o espetáculo da turnê Todas Elas, que leva aos palcos as músicas de seu mais recente álbum e os grandes sucessos que a consagraram como um dos principais nomes da música popular brasileira. A apresentação acontece às 21h, no Ginásio do Sesc Piracicaba.
Com direção artística de Jorge Farjalla, o show propõe uma experiência que mistura emoção, poesia e diferentes influências musicais, destacando a evolução artística da cantora ao longo de mais de duas décadas de carreira. A proposta é reunir passado e presente em um repertório que passeia por diferentes momentos de sua trajetória.
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Lançado em maio de 2025, o álbum Todas Elas reúne onze músicas autorais e apresenta uma Vanessa da Mata ainda mais madura artisticamente. O trabalho combina elementos da MPB, samba, forró, música latina e referências da cultura popular brasileira, mantendo características marcantes de sua obra, como a sensibilidade feminina, a crítica social e a força poética das composições.
No palco, o público poderá conhecer de perto faixas como Maria Sem Vergonha, Esperança, Eu Te Apoio Em Sua Fé, É Por Isso Que Eu Danço e Quem Mandou. As canções refletem temas presentes na vida e na obra da artista, como amor, maternidade, negritude, espiritualidade e a busca por uma sociedade mais justa.
Além das novidades, o espetáculo também traz músicas que marcaram a carreira da cantora e seguem entre as favoritas do público. Entre elas estão Boa Sorte (Good Luck), Amado, Ainda Bem, Não Me Deixe Só, Ai, Ai, Ai, Ilegais e Vermelho, sucessos que ajudaram a consolidar Vanessa da Mata como uma das vozes mais populares da música brasileira.
Os ingressos custam R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 18 para credencial plena do Sesc. As vendas online e nas bilheterias já estão abertas. No mesmo dia, às 20h, a Cafeteria do Sesc recebe gratuitamente o grupo Sanfonia Jazz, que apresenta um repertório inspirado na música brasileira, latina e autoral, abrindo a programação da noite.