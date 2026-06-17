17 de junho de 2026
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FLORICULTURA

Evento na região de Piracicaba reúne 15 mil orquídeas; Veja

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Cerca de 15 mil orquídeas e plantas ornamentais estarão disponíveis para visitação e compra em Rio Claro.
Cerca de 15 mil orquídeas e plantas ornamentais estarão disponíveis para visitação e compra em Rio Claro.

Rio Claro, na região de Piracicaba, será o destino dos apaixonados por flores e jardinagem entre os dias 26 e 28 de junho. O município recebe a 2ª edição do Encontro dos Amigos Orquidófilos, evento que promete reunir cerca de 15 mil plantas, entre orquídeas e espécies ornamentais, além de oferecer atrações para toda a família.

Com entrada gratuita, a programação acontece no Parque Universitário e contará com expositores de diferentes cidades, venda direta dos produtores, orientações sobre cultivo e uma ação solidária que beneficiará uma instituição assistencial do município.

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Exposição e venda direta dos produtores

Ao longo dos três dias, os visitantes poderão conferir milhares de plantas em exposição e disponíveis para compra. Serão cerca de 15 mil exemplares, incluindo orquídeas tradicionais, espécies raras e plantas ornamentais de diversos tipos.

O evento reunirá 14 expositores especializados, oferecendo a oportunidade de adquirir plantas diretamente dos produtores. Além das flores, também estarão à venda vasos, substratos, adubos, acessórios e outros insumos para cultivo doméstico.

Quem deseja aprender mais sobre o universo das orquídeas também encontrará apoio durante o encontro. Produtores e especialistas estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre plantio, replantio, adubação, manejo e cuidados necessários para manter as espécies saudáveis.

Além da programação voltada ao cultivo, o evento contará com uma ação solidária. Os visitantes que levarem 1 litro de leite poderão trocar a doação por uma muda de orquídea. Todo o material arrecadado será destinado a uma instituição beneficente de Rio Claro.

Serviço

2º Encontro dos Amigos Orquidófilos de Rio Claro

Local: Parque Universitário (Avenida 50, nº 2096, Rio Claro)

Datas e horários:

  • 26 de junho (sexta-feira): das 8h às 18h
  • 27 de junho (sábado): das 8h às 18h
  • 28 de junho (domingo): das 8h às 16h

Entrada: Gratuita

Ação solidária: leve 1 litro de leite e troque por uma muda de orquídea.

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