Rio Claro, na região de Piracicaba, será o destino dos apaixonados por flores e jardinagem entre os dias 26 e 28 de junho. O município recebe a 2ª edição do Encontro dos Amigos Orquidófilos, evento que promete reunir cerca de 15 mil plantas, entre orquídeas e espécies ornamentais, além de oferecer atrações para toda a família.

Com entrada gratuita, a programação acontece no Parque Universitário e contará com expositores de diferentes cidades, venda direta dos produtores, orientações sobre cultivo e uma ação solidária que beneficiará uma instituição assistencial do município.

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Exposição e venda direta dos produtores