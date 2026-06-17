17 de junho de 2026
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RUMO AO HEXA!

Avenida em Piracicaba ganha pintura temática da Copa do Mundo

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação CCS
Pintura começou nesta quarta-feira (17).
Pintura começou nesta quarta-feira (17).

Quem passa pela avenida Alidor Pecorari nesta semana já percebe uma mudança no cenário às margens do rio Piracicaba. Em clima de Copa do Mundo, um trecho da via está recebendo uma grande pintura de solo com elementos que remetem ao futebol e à identidade local, criando um novo ponto de interesse para moradores e visitantes.

A intervenção começou na manhã desta quarta-feira (17) e segue até quinta-feira (18), quando será realizada a entrega oficial da obra, às 16h, com a presença de autoridades municipais. Durante os trabalhos, parte da avenida permanece parcialmente interditada.

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Arte, futebol e identidade local

A pintura ocupa cerca de 850 metros da avenida Alidor Pecorari, em uma área estratégica que vai das proximidades do início do calçadão da Rua do Porto até o Casarão do Turismo. O projeto reúne símbolos ligados à principal competição de futebol do planeta e também referências que fazem parte da cultura piracicabana.

Entre os desenhos que ganham destaque no asfalto estão o troféu da Copa do Mundo, uma bola de futebol, uma capivara e um peixe, elementos que ajudam a conectar o espírito esportivo ao cotidiano da cidade. A ação é realizada pela Tintas Coral em parceria com a CorBella Tintas, com apoio da Prefeitura de Piracicaba.

Novo atrativo para moradores e turistas

Além de colorir a paisagem urbana, a proposta busca fortalecer o turismo em uma das regiões mais visitadas da cidade. A expectativa é que a intervenção incentive registros fotográficos, circulação de pessoas e maior movimentação nos espaços públicos da área.

Segundo a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, a iniciativa contribui para ampliar os atrativos da região e impulsionar a economia local. Com o aumento do fluxo de visitantes, a expectativa é de impacto positivo principalmente nos restaurantes e estabelecimentos da tradicional Rua do Porto, um dos principais destinos turísticos de Piracicaba.

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