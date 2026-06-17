Quem passa pela avenida Alidor Pecorari nesta semana já percebe uma mudança no cenário às margens do rio Piracicaba. Em clima de Copa do Mundo, um trecho da via está recebendo uma grande pintura de solo com elementos que remetem ao futebol e à identidade local, criando um novo ponto de interesse para moradores e visitantes.

A intervenção começou na manhã desta quarta-feira (17) e segue até quinta-feira (18), quando será realizada a entrega oficial da obra, às 16h, com a presença de autoridades municipais. Durante os trabalhos, parte da avenida permanece parcialmente interditada.

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Arte, futebol e identidade local