O inverno de 2026 começa oficialmente no próximo domingo (21) com previsão de frio intenso em diversas regiões do país. Segundo meteorologistas, as primeiras semanas da estação serão marcadas pela atuação de fortes massas de ar polar, capazes de provocar temperaturas abaixo de 0°C em áreas do Sul e do Sudeste, especialmente durante o mês de julho.
De acordo com a Climatempo, uma frente fria associada a uma intensa massa de ar polar dará origem à primeira onda de frio do inverno. O sistema deve provocar queda acentuada das temperaturas no Sul, em partes do Sudeste e do Centro-Oeste, além de um novo episódio de friagem em estados da Região Norte, como Rondônia, Acre e sul do Amazonas.
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A previsão indica que uma das massas polares mais fortes esperadas para julho poderá avançar até áreas de Goiás e do Distrito Federal, alcançando também o norte de Minas Gerais e o extremo sul da Bahia. Com isso, cidades dessas regiões poderão registrar temperaturas significativamente abaixo da média para a época.
Apesar do início gelado, os meteorologistas alertam que o inverno não deverá ser marcado apenas pelo frio. A expectativa é de que episódios de calor intenso ocorram principalmente em agosto, com destaque para o Centro-Oeste e o Sudeste. Já as regiões Norte e Nordeste devem enfrentar períodos de temperaturas elevadas ao longo da estação.
A combinação entre massas de ar polar e períodos de calor acima da média deve resultar em um inverno de contrastes, alternando dias de frio rigoroso com momentos de temperaturas elevadas em diferentes partes do país.
Como fica Piracicaba com a chegada do frio?
Para Piracicaba, a tendência é de um inverno com temperaturas bastante variáveis, mas com períodos de frio mais intenso entre o fim de junho e julho devido à atuação de massas de ar polar.
Junho e julho: madrugadas mais frias, com mínimas frequentemente entre 9°C e 13°C, podendo ficar abaixo disso durante as ondas de frio mais fortes.
Tardes: devem permanecer amenas, geralmente entre 22°C e 26°C.
Próxima onda de frio: os modelos indicam temperaturas próximas de 9°C a 10°C em Piracicaba nos próximos dias, com sensação térmica ainda menor durante as manhãs.
Agosto: deve apresentar maior amplitude térmica, com manhãs frias e tardes mais quentes, podendo superar os 28°C em alguns períodos.
Resumo para Piracicaba
Mínimas mais comuns: 9°C a 13°C
Máximas mais comuns: 22°C a 26°C
Dias mais frios: possibilidade de marcas próximas de 7°C a 9°C nas áreas mais abertas da região durante as massas polares mais intensas.
Agosto: aumento gradual do calor, com tardes mais quentes e tempo seco.
Piracicaba deverá sentir os efeitos da primeira onda de frio do inverno já na próxima semana, com temperaturas próximas dos 10°C e sensação térmica ainda menor nas primeiras horas da manhã.