O inverno de 2026 começa oficialmente no próximo domingo (21) com previsão de frio intenso em diversas regiões do país. Segundo meteorologistas, as primeiras semanas da estação serão marcadas pela atuação de fortes massas de ar polar, capazes de provocar temperaturas abaixo de 0°C em áreas do Sul e do Sudeste, especialmente durante o mês de julho.

De acordo com a Climatempo, uma frente fria associada a uma intensa massa de ar polar dará origem à primeira onda de frio do inverno. O sistema deve provocar queda acentuada das temperaturas no Sul, em partes do Sudeste e do Centro-Oeste, além de um novo episódio de friagem em estados da Região Norte, como Rondônia, Acre e sul do Amazonas.

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