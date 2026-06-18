As obras de melhoria na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba, contam com recursos financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Parte das intervenções já foi liberada ao tráfego pela concessionária Eixo SP no último sábado (13), após o início dos trabalhos em março do ano passado.

Na manhã desta quinta-feira (18), a equipe do JP percorreu trechos da rodovia na região do Posto Bigaton e do Parque Piracicaba (Balbo), onde as obras seguem em andamento.

A deputada estadual Professora Bebel (PT) esteve no local e destacou que os investimentos destinados às melhorias da mobilidade na SP-304 foram viabilizados por meio de financiamento concedido pelo BNDES à concessionária responsável pela rodovia.