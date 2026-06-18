As obras de melhoria na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba, contam com recursos financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Parte das intervenções já foi liberada ao tráfego pela concessionária Eixo SP no último sábado (13), após o início dos trabalhos em março do ano passado.
Na manhã desta quinta-feira (18), a equipe do JP percorreu trechos da rodovia na região do Posto Bigaton e do Parque Piracicaba (Balbo), onde as obras seguem em andamento.
A deputada estadual Professora Bebel (PT) esteve no local e destacou que os investimentos destinados às melhorias da mobilidade na SP-304 foram viabilizados por meio de financiamento concedido pelo BNDES à concessionária responsável pela rodovia.
Segundo a parlamentar, os recursos permitiram a execução das intervenções nos quilômetros 169 e 171 da via, além de melhorias na infraestrutura de acesso à Rodovia Hermínio Petrin (SP-308), que liga Piracicaba a Charqueada.
“É importante que a população saiba que esses investimentos contam com recursos federais destinados à melhoria da mobilidade viária da região. A expectativa é que as obras contribuam para um trânsito mais seguro e fluido”, afirmou.
De acordo com informações repassadas à deputada pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o banco aprovou um financiamento de R$ 3 bilhões para a concessionária Eixo SP.
O valor representa cerca de 58% dos investimentos previstos para os sete primeiros anos do contrato de concessão, considerado o maior lote rodoviário concedido no país. Os recursos serão utilizados em ações de modernização, duplicação e manutenção dos 1.224 quilômetros administrados pela concessionária.
No caso da SP-304, os investimentos incluem a construção de novos viadutos na região de Piracicaba, com aporte estimado em R$ 30 milhões.
“Essa obra está sendo executada por uma concessionária privada, mas foi viabilizada neste momento graças ao financiamento obtido junto ao BNDES. A população tem o direito de conhecer a origem dos recursos empregados em melhorias que impactam diretamente a mobilidade regional”, acrescentou a deputada.
Novas liberações previstas
A rodovia passa por um processo de readequação com a construção de dois viadutos nos quilômetros 169 e 171. A concessionária prevê novas liberações ainda neste mês.
Entre os dias 19 e 24 de junho, deverá ser liberado o trecho da pista principal no km 171, nas proximidades do Parque Piracicaba (Balbo).
Já a terceira fase da obra contempla a abertura de novas alças de acesso nos quilômetros 169 e 171, além da liberação total dos acessos aos bairros da região. A previsão é que essa etapa seja concluída até 30 de junho.
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