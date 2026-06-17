A ação, batizada de "Operação Gaiola Aberta", foi conduzida pela Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba, com apoio dos Grupamentos Ambientais da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.

Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quarta-feira (17) revelou uma situação preocupante em uma residência no bairro Campestre, em Piracicaba. Além de diversas aves silvestres mantidas ilegalmente em gaiolas, os policiais encontraram armas de fogo e munições de vários calibres.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os agentes localizaram dezenas de aves da fauna brasileira mantidas sem autorização dos órgãos ambientais. Entre as espécies encontradas estavam trinca-ferro, pintassilgo, bigodinho, pássaro-preto, coleirinho, saracura e caboclinho.

Os animais foram apreendidos e encaminhados para os órgãos competentes, que irão avaliar as condições de saúde das aves antes de uma possível devolução à natureza.

Além do crime ambiental, a operação resultou na apreensão de quatro espingardas, sendo uma delas calibre 12 em aparente bom estado de conservação. Também foram encontradas munições de diversos calibres, incluindo munição de fuzil calibre .30, equivalente ao 7.62, além de cartuchos de calibre 12 e munições de festim.