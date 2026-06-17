A nova opção vale para produtos que permanecem sob análise ou ainda não foram liberados pela agência reguladora. Até então, os consumidores tinham apenas a possibilidade de solicitar a devolução do valor pago.

A Ypê ampliou as alternativas para consumidores que adquiriram produtos ainda suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além do reembolso, a empresa passou a disponibilizar a troca dos itens afetados, medida anunciada nesta semana como parte do processo de atendimento aos clientes impactados pelas restrições.

A solicitação de troca deve ser feita exclusivamente por telefone, por meio dos canais oficiais do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê. Já os pedidos de reembolso podem ser realizados tanto pelos números de atendimento quanto pelo site da fabricante.

Segundo a empresa, os ressarcimentos continuam sendo efetuados apenas por Pix. Após a abertura do pedido, a própria fabricante fica responsável pela logística necessária para recolhimento, devolução ou substituição dos produtos, conforme cada caso.

Atenção aos lotes e datas de fabricação

Parte dos produtos fabricados em março de 2026, pertencentes aos lotes com final 1, já recebeu autorização da Anvisa para voltar ao mercado. Apesar disso, alguns itens seguem restritos, principalmente aqueles produzidos antes das datas liberadas pela agência.