A Ypê ampliou as alternativas para consumidores que adquiriram produtos ainda suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além do reembolso, a empresa passou a disponibilizar a troca dos itens afetados, medida anunciada nesta semana como parte do processo de atendimento aos clientes impactados pelas restrições.
A nova opção vale para produtos que permanecem sob análise ou ainda não foram liberados pela agência reguladora. Até então, os consumidores tinham apenas a possibilidade de solicitar a devolução do valor pago.
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O que muda para quem comprou os produtos?
A solicitação de troca deve ser feita exclusivamente por telefone, por meio dos canais oficiais do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê. Já os pedidos de reembolso podem ser realizados tanto pelos números de atendimento quanto pelo site da fabricante.
Segundo a empresa, os ressarcimentos continuam sendo efetuados apenas por Pix. Após a abertura do pedido, a própria fabricante fica responsável pela logística necessária para recolhimento, devolução ou substituição dos produtos, conforme cada caso.
Atenção aos lotes e datas de fabricação
Parte dos produtos fabricados em março de 2026, pertencentes aos lotes com final 1, já recebeu autorização da Anvisa para voltar ao mercado. Apesar disso, alguns itens seguem restritos, principalmente aqueles produzidos antes das datas liberadas pela agência.
No caso dos lava-roupas líquidos, permanecem autorizadas apenas as unidades fabricadas a partir de 1º de abril de 2026. A orientação da empresa é para que consumidores não utilizem produtos que ainda estejam sob restrição e mantenham os itens armazenados até novas definições do órgão regulador.
Para verificar se um produto está entre os afetados, é necessário consultar as informações de lote e data de fabricação impressas na embalagem. A fabricante informou que mantém diálogo com a Anvisa para avançar no processo de regularização e ampliar a liberação dos produtos que ainda permanecem em análise.