Segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana, a atriz enfrentava um grave quadro de saúde. Ela teria desenvolvido meningite associada a uma infecção na corrente sanguínea, condição que evoluiu para complicações septicêmicas e resultou na falência de órgãos. Daveigh estava internada em um hospital de Los Angeles desde o início do mês e também enfrentava problemas relacionados à desnutrição.

A atriz Daveigh Chase, conhecida mundialmente por interpretar Samara Morgan em O Chamado, morreu aos 35 anos nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada por pessoas próximas à artista e rapidamente repercutiu entre fãs do gênero de terror, que associam seu nome a uma das personagens mais assustadoras da história do cinema.

Embora tenha construído uma carreira diversificada, foi em O Chamado que Daveigh Chase alcançou reconhecimento internacional. Lançado em 2002, o filme se tornou um fenômeno mundial e ajudou a popularizar uma nova geração de produções de terror sobrenatural. Sua interpretação de Samara, a menina de cabelos longos que emerge de uma televisão, transformou a personagem em um ícone da cultura pop.

O sucesso do longa consolidou a atriz como um dos nomes mais lembrados pelos fãs do gênero. Mesmo mais de duas décadas após a estreia, a imagem da personagem continua presente em listas de vilões mais assustadores do cinema e segue sendo referência quando o assunto é terror psicológico.

Carreira foi além dos filmes de horror

Antes de assustar plateias em todo o mundo, Daveigh já havia chamado atenção em produções como Donnie Darko, lançado em 2001 e considerado um clássico cult. Sua versatilidade também ficou evidente no trabalho como dubladora, dando voz à protagonista de Lilo & Stitch e à personagem Chihiro na versão em inglês da animação A Viagem de Chihiro.