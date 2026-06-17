A digitalização de documentos acaba de avançar mais um passo no Brasil. Usuários de smartphones Android já podem adicionar uma versão digital do passaporte à Google Wallet, recurso que promete facilitar a identificação em diferentes serviços sem a necessidade de apresentar o documento físico a todo momento.
A novidade acompanha uma tendência global de integração entre identidade digital e dispositivos móveis. Embora o passaporte tradicional continue indispensável para viagens internacionais e processos de imigração, a credencial digital surge como uma alternativa prática para atividades cotidianas durante deslocamentos e viagens.
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Mais praticidade, mas sem substituir o passaporte físico
O passaporte digital pode ser utilizado em situações como check-ins de hotéis, locação de veículos, acesso a atrações turísticas e comprovação de identidade em estabelecimentos compatíveis com a tecnologia. A proposta é oferecer mais agilidade ao usuário, concentrando documentos importantes em um único aplicativo.
Apesar da inovação, o documento físico permanece obrigatório para embarques internacionais, fiscalização alfandegária, entrada e saída de países e demais procedimentos exigidos por autoridades governamentais. Dessa forma, a versão digital funciona apenas como um complemento, e não como substituição oficial do passaporte.
Como adicionar o passaporte à Google Wallet
Para utilizar a ferramenta, é necessário ter um passaporte válido, um celular Android com versão 9 ou superior, tecnologia NFC ativada e o aplicativo Google Wallet instalado. O cadastro é feito diretamente pelo aplicativo e inclui etapas de validação para garantir a autenticidade das informações.
O processo consiste em acessar a opção de adicionar um novo documento, selecionar a categoria de identificação, fotografar a página principal do passaporte e realizar a leitura do chip eletrônico por NFC. Em seguida, o usuário passa por uma verificação facial em vídeo. Após a análise dos dados, a credencial digital é liberada para uso no dispositivo.
Um dos principais destaques da funcionalidade está na proteção das informações. Segundo o Google, os dados permanecem criptografados e armazenados no próprio aparelho, reduzindo riscos relacionados ao compartilhamento indevido de informações pessoais.
Além disso, qualquer acesso aos dados exige autorização do usuário. Em determinadas situações, a tecnologia permite comprovar informações específicas, como idade, sem revelar outros dados do documento. A iniciativa reforça a busca por soluções que combinem conveniência, privacidade e segurança digital.