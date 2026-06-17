A novidade acompanha uma tendência global de integração entre identidade digital e dispositivos móveis. Embora o passaporte tradicional continue indispensável para viagens internacionais e processos de imigração, a credencial digital surge como uma alternativa prática para atividades cotidianas durante deslocamentos e viagens.

A digitalização de documentos acaba de avançar mais um passo no Brasil. Usuários de smartphones Android já podem adicionar uma versão digital do passaporte à Google Wallet, recurso que promete facilitar a identificação em diferentes serviços sem a necessidade de apresentar o documento físico a todo momento.

O passaporte digital pode ser utilizado em situações como check-ins de hotéis, locação de veículos, acesso a atrações turísticas e comprovação de identidade em estabelecimentos compatíveis com a tecnologia. A proposta é oferecer mais agilidade ao usuário, concentrando documentos importantes em um único aplicativo.

Apesar da inovação, o documento físico permanece obrigatório para embarques internacionais, fiscalização alfandegária, entrada e saída de países e demais procedimentos exigidos por autoridades governamentais. Dessa forma, a versão digital funciona apenas como um complemento, e não como substituição oficial do passaporte.

Como adicionar o passaporte à Google Wallet

Para utilizar a ferramenta, é necessário ter um passaporte válido, um celular Android com versão 9 ou superior, tecnologia NFC ativada e o aplicativo Google Wallet instalado. O cadastro é feito diretamente pelo aplicativo e inclui etapas de validação para garantir a autenticidade das informações.