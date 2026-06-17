A Receita Federal anunciou o pagamento de um lote especial de restituição do Imposto de Renda que beneficiará aproximadamente 4 milhões de brasileiros a partir de 15 de julho. Os valores podem chegar a R$ 1 mil por contribuinte e serão depositados diretamente em contas vinculadas à chave Pix do tipo CPF.

A medida contempla pessoas que não eram obrigadas a apresentar a declaração do Imposto de Renda referente ao exercício de 2025, mas que, ainda assim, tinham direito a receber restituição por movimentações registradas em 2024. A consulta para verificar se o contribuinte foi incluído no lote estará disponível a partir de 8 de julho no sistema Meu Imposto de Renda.

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Dinheiro liberado sem necessidade de declaração