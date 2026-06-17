A Receita Federal anunciou o pagamento de um lote especial de restituição do Imposto de Renda que beneficiará aproximadamente 4 milhões de brasileiros a partir de 15 de julho. Os valores podem chegar a R$ 1 mil por contribuinte e serão depositados diretamente em contas vinculadas à chave Pix do tipo CPF.
A medida contempla pessoas que não eram obrigadas a apresentar a declaração do Imposto de Renda referente ao exercício de 2025, mas que, ainda assim, tinham direito a receber restituição por movimentações registradas em 2024. A consulta para verificar se o contribuinte foi incluído no lote estará disponível a partir de 8 de julho no sistema Meu Imposto de Renda.
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Dinheiro liberado sem necessidade de declaração
O lote extraordinário faz parte de um projeto piloto da Receita Federal e deve liberar cerca de R$ 500 milhões. Para identificar os beneficiários, o órgão utiliza informações já disponíveis em suas bases de dados e elabora automaticamente uma declaração simplificada para os contribuintes com valores a receber.
Após o processamento, o documento fica disponível para consulta no ambiente Meu Imposto de Renda, tanto pelo aplicativo quanto pelo portal da Receita. O contribuinte poderá conferir os dados, acompanhar o andamento e, se necessário, realizar ajustes antes do pagamento.
Malha fina ainda atinge milhões de brasileiros
Enquanto o lote especial segue um cronograma próprio, as restituições tradicionais continuam destinadas aos contribuintes que entregaram a declaração normalmente. O próximo pagamento regular ocorrerá em 31 de julho, enquanto a consulta ao lote será aberta em 23 de junho.
A Receita também informou que cerca de 2,2 milhões de declarações do Imposto de Renda deste ano ficaram retidas na malha fina, o equivalente a aproximadamente 5% do total enviado. Nesses casos, os contribuintes devem acessar o portal e-CAC para identificar pendências e corrigir eventuais divergências por meio de declaração retificadora ou aguardar a atualização de informações prestadas por empresas e prestadores de serviços.