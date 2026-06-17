Um vídeo divulgado nas redes sociais gerou repercussão após um médico relacionar possíveis atrasos nos atendimentos de pacientes a supostos atrasos em pagamentos de profissionais da saúde em Piracicaba.

Nas imagens, gravadas dentro de uma unidade de saúde, o médico se dirige aos pacientes que aguardavam atendimento e afirma que os profissionais estariam sem receber desde março deste ano. O vídeo também mostra uma sala de espera com diversos pacientes.

"Me desculpem o atraso para atendê-los, mas esses atrasos vão acontecer com mais frequência ainda, se esses atrasos dos pagamentos continuarem acontecendo. Isso é desonestidade, é falta de ética e falta de respeito. Um médico tem que receber pelo trabalho, assim como qualquer trabalhador", declarou o profissional.

Prefeitura nega atrasos