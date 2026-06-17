Um vídeo divulgado nas redes sociais gerou repercussão após um médico relacionar possíveis atrasos nos atendimentos de pacientes a supostos atrasos em pagamentos de profissionais da saúde em Piracicaba.
Nas imagens, gravadas dentro de uma unidade de saúde, o médico se dirige aos pacientes que aguardavam atendimento e afirma que os profissionais estariam sem receber desde março deste ano. O vídeo também mostra uma sala de espera com diversos pacientes.
"Me desculpem o atraso para atendê-los, mas esses atrasos vão acontecer com mais frequência ainda, se esses atrasos dos pagamentos continuarem acontecendo. Isso é desonestidade, é falta de ética e falta de respeito. Um médico tem que receber pelo trabalho, assim como qualquer trabalhador", declarou o profissional.
Prefeitura nega atrasos
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que não há atrasos nos pagamentos realizados pela Prefeitura ao consórcio responsável pela prestação de serviços médicos na rede municipal.
Segundo a administração municipal, todos os repasses previstos em contrato estão sendo efetuados dentro dos prazos estabelecidos, sem pendências financeiras que possam comprometer os atendimentos à população.
A Prefeitura afirmou ainda que a declaração feita pelo profissional não corresponde à realidade dos contratos mantidos entre o município e a empresa responsável pelos serviços.
De acordo com a Secretaria de Saúde, o médico já havia recebido orientações e advertências anteriormente em razão de atrasos recorrentes no cumprimento de sua jornada de trabalho e no início dos atendimentos aos pacientes.
A administração municipal também informou que acompanha a execução dos contratos e a prestação dos serviços de saúde na rede pública. Segundo a pasta, medidas administrativas são adotadas sempre que forem identificadas situações que possam afetar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
A Secretaria Municipal de Saúde declarou ainda que repudia a divulgação de informações que, segundo o órgão, não refletem os fatos relacionados aos contratos e aos pagamentos efetuados pelo município.
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