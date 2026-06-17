17 de junho de 2026
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EM PIRACICABA

Vídeo de médico sobre suposto atraso de pagamentos gera polêmica

Por Redação | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Nas imagens, gravadas dentro de uma unidade de saúde, o médico se dirige aos pacientes que aguardavam atendimento e afirma que os profissionais estariam sem receber desde março deste ano
Nas imagens, gravadas dentro de uma unidade de saúde, o médico se dirige aos pacientes que aguardavam atendimento e afirma que os profissionais estariam sem receber desde março deste ano

Um vídeo divulgado nas redes sociais gerou repercussão após um médico relacionar possíveis atrasos nos atendimentos de pacientes a supostos atrasos em pagamentos de profissionais da saúde em Piracicaba.

Nas imagens, gravadas dentro de uma unidade de saúde, o médico se dirige aos pacientes que aguardavam atendimento e afirma que os profissionais estariam sem receber desde março deste ano. O vídeo também mostra uma sala de espera com diversos pacientes.

"Me desculpem o atraso para atendê-los, mas esses atrasos vão acontecer com mais frequência ainda, se esses atrasos dos pagamentos continuarem acontecendo. Isso é desonestidade, é falta de ética e falta de respeito. Um médico tem que receber pelo trabalho, assim como qualquer trabalhador", declarou o profissional.

Prefeitura nega atrasos

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que não há atrasos nos pagamentos realizados pela Prefeitura ao consórcio responsável pela prestação de serviços médicos na rede municipal.

Segundo a administração municipal, todos os repasses previstos em contrato estão sendo efetuados dentro dos prazos estabelecidos, sem pendências financeiras que possam comprometer os atendimentos à população.

A Prefeitura afirmou ainda que a declaração feita pelo profissional não corresponde à realidade dos contratos mantidos entre o município e a empresa responsável pelos serviços.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o médico já havia recebido orientações e advertências anteriormente em razão de atrasos recorrentes no cumprimento de sua jornada de trabalho e no início dos atendimentos aos pacientes.

A administração municipal também informou que acompanha a execução dos contratos e a prestação dos serviços de saúde na rede pública. Segundo a pasta, medidas administrativas são adotadas sempre que forem identificadas situações que possam afetar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Secretaria Municipal de Saúde declarou ainda que repudia a divulgação de informações que, segundo o órgão, não refletem os fatos relacionados aos contratos e aos pagamentos efetuados pelo município.

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