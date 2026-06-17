A discussão sobre redução da jornada de trabalho segue em alta no Brasil, mas um país vizinho já colocou mudanças semelhantes em prática. A Colômbia conclui em julho deste ano um processo gradual que reduziu a carga horária semanal dos trabalhadores sem diminuir salários e, ao mesmo tempo, ampliou benefícios trabalhistas.

Mesmo diante do aumento dos custos para as empresas, o mercado de trabalho colombiano continua aquecido. O desemprego permanece em níveis historicamente baixos e o emprego formal no setor privado segue apresentando crescimento, tornando o país um dos principais exemplos recentes da América do Sul quando o assunto é flexibilização das relações de trabalho.

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