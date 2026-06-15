A avaliação da comissão técnica e do departamento médico é de que o atacante ainda não reúne condições ideais para atuar. O planejamento da CBF prevê um retorno gradual aos trabalhos com bola ao longo da semana, priorizando a recuperação completa do jogador antes de qualquer utilização em partidas oficiais.

A tendência nos bastidores da Seleção Brasileira é que Neymar fique fora do confronto contra o Haiti, marcado para a próxima sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), na Filadélfia. O camisa 10 passou por novos exames para monitorar a lesão na panturrilha direita e não participou da primeira atividade em campo da equipe nesta segunda-feira (15).

Embora exista uma remota possibilidade de Neymar ser relacionado para o duelo diante dos haitianos, a hipótese depende de uma evolução significativa nos próximos dias. Mesmo nesse cenário, a ideia seria utilizá-lo por poucos minutos apenas para retomar o ritmo de jogo.

Internamente, o entendimento é que não há necessidade de acelerar o retorno do atleta neste momento da competição. Além da recuperação da lesão, o trabalho também envolve a manutenção da condição física e muscular do atacante, considerado peça-chave para a sequência do torneio.

Brasil busca reação na competição

A Seleção Brasileira chega à segunda rodada pressionada após somar apenas 1 ponto na estreia. O resultado deixou a equipe na 3ª colocação do Grupo C, atrás da Escócia, líder com 3 pontos, e de Marrocos, que aparece à frente dos brasileiros nos critérios de desempate.