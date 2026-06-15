15 de junho de 2026
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NEYMAR VAI JOGAR?

CBF toma decisão sobre Neymar para jogo contra o Haiti; Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/CBF
Aos 34 anos, Neymar disputa aquela que deve ser sua última Copa do Mundo pela Seleção.
Aos 34 anos, Neymar disputa aquela que deve ser sua última Copa do Mundo pela Seleção.

A tendência nos bastidores da Seleção Brasileira é que Neymar fique fora do confronto contra o Haiti, marcado para a próxima sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), na Filadélfia. O camisa 10 passou por novos exames para monitorar a lesão na panturrilha direita e não participou da primeira atividade em campo da equipe nesta segunda-feira (15).

A avaliação da comissão técnica e do departamento médico é de que o atacante ainda não reúne condições ideais para atuar. O planejamento da CBF prevê um retorno gradual aos trabalhos com bola ao longo da semana, priorizando a recuperação completa do jogador antes de qualquer utilização em partidas oficiais.

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Embora exista uma remota possibilidade de Neymar ser relacionado para o duelo diante dos haitianos, a hipótese depende de uma evolução significativa nos próximos dias. Mesmo nesse cenário, a ideia seria utilizá-lo por poucos minutos apenas para retomar o ritmo de jogo.

Internamente, o entendimento é que não há necessidade de acelerar o retorno do atleta neste momento da competição. Além da recuperação da lesão, o trabalho também envolve a manutenção da condição física e muscular do atacante, considerado peça-chave para a sequência do torneio.

Brasil busca reação na competição

A Seleção Brasileira chega à segunda rodada pressionada após somar apenas 1 ponto na estreia. O resultado deixou a equipe na 3ª colocação do Grupo C, atrás da Escócia, líder com 3 pontos, e de Marrocos, que aparece à frente dos brasileiros nos critérios de desempate.

A atual edição da Copa do Mundo representa uma oportunidade especial para Neymar. Aos 34 anos, o atacante disputa o torneio com a missão de conquistar o único grande título que ainda falta em sua carreira pela seleção. Após campanhas marcadas por eliminações em 2014, 2018 e 2022, o craque tenta liderar o Brasil em busca de uma conquista inédita.

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