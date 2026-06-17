Os dias chuvosos exigem atenção especial dos tutores. Além do desconforto provocado pela água e pelos trovões, o período também aumenta o risco de doenças que podem comprometer a saúde de cães e gatos. O contato com poças, enchentes e superfícies úmidas favorece a exposição a bactérias, fungos e outros agentes prejudiciais aos animais.
Entre os problemas mais preocupantes está a leptospirose, doença transmitida por bactérias presentes na urina de animais infectados, especialmente ratos. A vacinação dos cães é uma das principais formas de prevenção, mas evitar o contato com locais alagados também é essencial. Infecções respiratórias, doenças virais e problemas dermatológicos completam a lista de riscos mais comuns durante a temporada de chuvas.
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Da pele aos ouvidos: a umidade pode trazer complicações
Mesmo após uma chuva rápida, a permanência da umidade no corpo do animal pode causar transtornos. Fungos e bactérias encontram no pelo molhado um ambiente favorável para se proliferar, aumentando as chances de irritações e infecções na pele.
Os ouvidos também merecem atenção. A umidade excessiva favorece o desenvolvimento de otites, inflamações que podem causar dor, desconforto e, em casos mais graves, prejuízos à audição. Por isso, sempre que o pet se molhar, a recomendação é realizar uma secagem completa, inclusive nas regiões menos visíveis e no subpelo, que costuma reter água por mais tempo.
Passeios e tempestades exigem cuidados extras
Quando a saída de casa for inevitável, o ideal é optar por locais cobertos ou com menor exposição à chuva. Capas impermeáveis podem ajudar a proteger o animal, enquanto os sapatinhos não costumam ser recomendados por interferirem na movimentação natural das patas e na regulação térmica dos pets.
Outro desafio comum durante as tempestades é o medo provocado por trovões e ventanias. Para minimizar o estresse, especialistas orientam manter uma rotina tranquila, oferecer brinquedos, petiscos e disponibilizar um ambiente seguro onde o animal possa se refugiar. Sons ambientes e recursos como feromônios e calmantes naturais também podem contribuir para reduzir a ansiedade.
Caso o pet tome chuva, o mais indicado é dar banho com produtos apropriados para animais e realizar uma secagem cuidadosa logo em seguida. A medida ajuda a evitar infecções, problemas dermatológicos e inflamações nos ouvidos, garantindo mais conforto e segurança durante os períodos chuvosos.