Entre os problemas mais preocupantes está a leptospirose, doença transmitida por bactérias presentes na urina de animais infectados, especialmente ratos. A vacinação dos cães é uma das principais formas de prevenção, mas evitar o contato com locais alagados também é essencial. Infecções respiratórias, doenças virais e problemas dermatológicos completam a lista de riscos mais comuns durante a temporada de chuvas.

Os dias chuvosos exigem atenção especial dos tutores. Além do desconforto provocado pela água e pelos trovões, o período também aumenta o risco de doenças que podem comprometer a saúde de cães e gatos. O contato com poças, enchentes e superfícies úmidas favorece a exposição a bactérias, fungos e outros agentes prejudiciais aos animais.

Mesmo após uma chuva rápida, a permanência da umidade no corpo do animal pode causar transtornos. Fungos e bactérias encontram no pelo molhado um ambiente favorável para se proliferar, aumentando as chances de irritações e infecções na pele.

Os ouvidos também merecem atenção. A umidade excessiva favorece o desenvolvimento de otites, inflamações que podem causar dor, desconforto e, em casos mais graves, prejuízos à audição. Por isso, sempre que o pet se molhar, a recomendação é realizar uma secagem completa, inclusive nas regiões menos visíveis e no subpelo, que costuma reter água por mais tempo.

Passeios e tempestades exigem cuidados extras

Quando a saída de casa for inevitável, o ideal é optar por locais cobertos ou com menor exposição à chuva. Capas impermeáveis podem ajudar a proteger o animal, enquanto os sapatinhos não costumam ser recomendados por interferirem na movimentação natural das patas e na regulação térmica dos pets.