Moradores do bairro Artemis, em Piracicaba, realizaram uma ação comunitária para decorar uma rua da região com pinturas inspiradas na Copa do Mundo. A iniciativa reuniu voluntários e mobilizou a comunidade durante vários dias de trabalho.
Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, o morador José Leonardo Oliveira Rosa contou que a ideia surgiu com o objetivo de retomar uma tradição que marcou edições anteriores do torneio.
Segundo ele, a proposta foi desenvolvida por um grupo de amigos e teve como motivação a participação das crianças do bairro, muitas das quais nunca haviam acompanhado esse tipo de atividade durante uma Copa do Mundo.
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"Eu, junto a um grupo de amigos, tive a iniciativa de resgatar a tradicional pintura de rua em Artemis, motivados principalmente pelas crianças da comunidade, muitas delas sem nunca terem presenciado essa tradição durante a Copa do Mundo. A partir dessa ideia, nos organizamos para planejar cada etapa: definimos os desenhos, estruturamos o projeto e buscamos as autorizações necessárias junto aos órgãos públicos", afirmou.
José relatou ainda que a comunidade participou da arrecadação de recursos para a execução do projeto.
"Também realizamos uma mobilização no bairro em busca de apoio e conseguimos arrecadar recursos como dinheiro, tintas, pincéis e outros materiais. Com a colaboração de voluntários de diferentes idades, concluímos a pintura de toda a rua ao longo de seis dias de trabalho", disse.
Entre os desenhos realizados está uma bandeira do Brasil. De acordo com José, as estrelas foram produzidas com as mãos das crianças que participaram da ação.
Atualmente, a rua está aberta para visitação e tem recebido moradores e visitantes interessados em registrar as pinturas e conhecer o trabalho desenvolvido pela comunidade.