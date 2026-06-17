Moradores do bairro Artemis, em Piracicaba, realizaram uma ação comunitária para decorar uma rua da região com pinturas inspiradas na Copa do Mundo. A iniciativa reuniu voluntários e mobilizou a comunidade durante vários dias de trabalho.

Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, o morador José Leonardo Oliveira Rosa contou que a ideia surgiu com o objetivo de retomar uma tradição que marcou edições anteriores do torneio.

Segundo ele, a proposta foi desenvolvida por um grupo de amigos e teve como motivação a participação das crianças do bairro, muitas das quais nunca haviam acompanhado esse tipo de atividade durante uma Copa do Mundo.