A cena de um quati atravessando uma rua ou de um saruê circulando próximo a residências já não é tão rara em Piracicaba. Cada vez mais presentes em áreas urbanas, esses animais silvestres despertam a curiosidade dos moradores, mas também acendem um alerta sobre os impactos dessa convivência para a fauna, a população e o meio ambiente.

Segundo a Divisão de Proteção Animal da Prefeitura, o principal motivo para o aumento da presença dessas espécies na cidade é a facilidade de acesso a alimentos. Lixo descartado de forma inadequada e o hábito de alimentar animais silvestres criam condições favoráveis para que eles permaneçam e se reproduzam em ambientes urbanos.

VEJA MAIS: