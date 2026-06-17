A Receita Federal vai liberar na próxima terça-feira (23), a partir das 10h, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Considerado mais um “superlote”, o pagamento está programado para o dia 30 de junho e deve contemplar cerca de 9 milhões de contribuintes, com uma injeção estimada em aproximadamente R$ 16 bilhões na economia.

A estratégia do órgão é concentrar a maior parte dos pagamentos nos primeiros lotes. Somando as liberações já realizadas e as previstas para o fim do mês, a expectativa é que cerca de 80% das restituições sejam quitadas ainda nesta fase inicial do calendário.

Quem pode receber neste lote?

Além dos grupos que possuem prioridade garantida por lei, a Receita pretende ampliar o número de beneficiados que utilizaram a declaração pré-preenchida e escolheram o Pix como forma de recebimento. Também há expectativa de inclusão de contribuintes sem prioridade legal, desde que tenham enviado a declaração dentro do prazo encerrado em 29 de maio.