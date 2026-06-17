A Receita Federal vai liberar na próxima terça-feira (23), a partir das 10h, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Considerado mais um “superlote”, o pagamento está programado para o dia 30 de junho e deve contemplar cerca de 9 milhões de contribuintes, com uma injeção estimada em aproximadamente R$ 16 bilhões na economia.
A estratégia do órgão é concentrar a maior parte dos pagamentos nos primeiros lotes. Somando as liberações já realizadas e as previstas para o fim do mês, a expectativa é que cerca de 80% das restituições sejam quitadas ainda nesta fase inicial do calendário.
Quem pode receber neste lote?
Além dos grupos que possuem prioridade garantida por lei, a Receita pretende ampliar o número de beneficiados que utilizaram a declaração pré-preenchida e escolheram o Pix como forma de recebimento. Também há expectativa de inclusão de contribuintes sem prioridade legal, desde que tenham enviado a declaração dentro do prazo encerrado em 29 de maio.
A ordem de pagamento segue critérios estabelecidos pela legislação federal. Quando dois contribuintes possuem a mesma prioridade, recebe primeiro quem transmitiu a declaração mais cedo.
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Ordem de prioridade da restituição
- Pessoas com 80 anos ou mais;
- Pessoas com mais de 60 anos, contribuintes com deficiência ou doença grave;
- Profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério;
- Quem utilizou a declaração pré-preenchida e indicou Pix para receber a restituição;
- Quem optou pela declaração pré-preenchida ou escolheu o Pix;
- Demais contribuintes.
Calendário dos próximos pagamentos
A Receita já definiu as datas dos próximos depósitos da restituição do Imposto de Renda. Confira:
Lote | Data de pagamento
1º lote – pago anteriormente
2º lote – 30 de junho
3º lote – 31 de julho
4º lote – 31 de agosto
Como verificar se a restituição foi liberada?
A consulta pode ser feita pelo portal da Receita Federal ou pelo aplicativo oficial. O contribuinte deve acessar a área “Meu Imposto de Renda”, selecionar a opção de consulta da restituição e informar CPF, data de nascimento e o exercício correspondente.
Após a validação de segurança, o sistema informará se o contribuinte foi incluído no lote de pagamento ou se ainda deverá aguardar as próximas liberações.
Como saber se a declaração caiu na malha fina?
Quem deseja acompanhar o processamento da declaração precisa acessar o e-CAC, ambiente virtual da Receita Federal, utilizando uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.
Dentro da plataforma, basta consultar o extrato do Imposto de Renda para verificar a situação da declaração. Os principais status exibidos são “em análise”, “processada” e “com pendências”.
Normalmente, a análise ocorre em até 24 horas após o envio. No entanto, em períodos de maior movimento, especialmente próximos ao encerramento do prazo de entrega, o processamento pode levar mais tempo.
Caso sejam identificados erros ou inconsistências, será necessário enviar uma declaração retificadora. Nessa situação, o contribuinte retorna ao final da fila de restituição, exceto quando possui prioridade legal garantida.