A Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, em Piracicaba, passou por uma avaliação técnica para identificar necessidades de manutenção e melhorias em sua estrutura.
A iniciativa envolveu equipes das secretarias municipais de Cultura e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, que realizaram uma vistoria no prédio para levantar as intervenções necessárias.
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De acordo com a Secretaria de Cultura, o diagnóstico servirá de base para a elaboração de um projeto de reforma, com o objetivo de garantir a preservação do espaço e oferecer melhores condições de atendimento ao público.
Acervo chama atenção
Além da movimentação diária de leitores, a biblioteca administra um acervo com mais de 110 mil obras e recebe, em média, mais de 2 mil novos volumes por mês, provenientes de doações. Os materiais abrangem literatura, obras técnicas, livros didáticos, apostilas e outros itens.
Recentemente, o espaço recebeu uma grande doação da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara d’Oeste, composta por uma van e um caminhão carregados de livros excedentes do acervo da instituição, além de mobiliário. O material passou por um processo de triagem realizado por uma força-tarefa.
Segundo o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, a seleção dos materiais exige um trabalho contínuo e criterioso. Os livros recebidos são avaliados quanto ao estado de conservação, relevância e disponibilidade de exemplares já existentes no acervo. As obras aprovadas são incorporadas à coleção, enquanto aquelas que não atendem aos critérios podem ser destinadas a instituições, projetos sociais, bibliotecas comunitárias e ao Quiosque da Leitura, localizado no Parque da Rua do Porto.
Os materiais considerados inservíveis são encaminhados para reciclagem, contribuindo para a preservação ambiental.
Atualmente, o acervo da biblioteca está dividido em diferentes áreas temáticas. Entre elas estão a biblioteca Thales Castanho de Andrade, voltada ao público infantil e infantojuvenil; o acervo de Piracicaba, dedicado a obras de autores locais e publicações sobre a cidade; a coleção de jornais, que reúne exemplares históricos e microfilmados; e o acervo em braille, destinado à inclusão de pessoas com deficiência visual.
Livros infantojuvenis e títulos exigidos nos vestibulares são os mais procurados
O espaço também conta com uma brinquedoteca, implantada a partir de uma campanha de doação realizada em 2021 e ampliada por contribuições espontâneas da comunidade.
A Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto está localizada na Rua Saldanha Marinho, 333, no Centro. O atendimento para recebimento de doações ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h.