A iniciativa envolveu equipes das secretarias municipais de Cultura e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, que realizaram uma vistoria no prédio para levantar as intervenções necessárias.

A Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, em Piracicaba, passou por uma avaliação técnica para identificar necessidades de manutenção e melhorias em sua estrutura.

De acordo com a Secretaria de Cultura, o diagnóstico servirá de base para a elaboração de um projeto de reforma, com o objetivo de garantir a preservação do espaço e oferecer melhores condições de atendimento ao público.

Acervo chama atenção

Além da movimentação diária de leitores, a biblioteca administra um acervo com mais de 110 mil obras e recebe, em média, mais de 2 mil novos volumes por mês, provenientes de doações. Os materiais abrangem literatura, obras técnicas, livros didáticos, apostilas e outros itens.

Recentemente, o espaço recebeu uma grande doação da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara d’Oeste, composta por uma van e um caminhão carregados de livros excedentes do acervo da instituição, além de mobiliário. O material passou por um processo de triagem realizado por uma força-tarefa.