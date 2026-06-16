16 de junho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGIÃO DE PIRACICABA

VÍDEO:Homem em situação de rua é encontrado morto

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Vagner Morente
Após o encontro do corpo, o local foi isolado.
Após o encontro do corpo, o local foi isolado.

 Um homem de 65 anos, identificado como João Maria de Andrade, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (15) em uma área verde localizada na Rua Flávio Roque da Silveira, na entrada dos bairros Jardim Ipiranga e Conjunto Residencial Victor D’Andrea (Cecap), em Limeira, na região de Piracicaba.

LEIA MAIS

A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) por volta das 21h, após um chamado para averiguação de uma morte suspeita. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída ao lado da barraca onde vivia, já sem sinais vitais.

Segundo o boletim de ocorrência, João Maria estava em situação de rua e utilizava o local como moradia. Durante a vistoria na barraca, os guardas localizaram diversos medicamentos utilizados para tratamento cardíaco.

Ainda de acordo com a GCM, não foram constatados sinais aparentes de violência ou agressão no corpo da vítima.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e o médico presente confirmou o óbito. A área foi documentada e as informações anexadas ao registro da ocorrência.

Para esclarecer a causa da morte, foi solicitado exame necroscópico. O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários