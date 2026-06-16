Um homem de 65 anos, identificado como João Maria de Andrade, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (15) em uma área verde localizada na Rua Flávio Roque da Silveira, na entrada dos bairros Jardim Ipiranga e Conjunto Residencial Victor D’Andrea (Cecap), em Limeira, na região de Piracicaba.

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A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) por volta das 21h, após um chamado para averiguação de uma morte suspeita. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída ao lado da barraca onde vivia, já sem sinais vitais.