O encontro acontece das 18h30 às 20h, na sede da Acipi, e será conduzido pela professora Jaqueline Borges, escritora, palestrante, instrutora de Hatha Yoga, terapeuta ayurvédica e orientadora de meditação. A proposta é apresentar ferramentas que auxiliem profissionais a desenvolver mais equilíbrio emocional, produtividade e capacidade de adaptação diante dos desafios do cotidiano corporativo.

Em meio a cobranças cada vez maiores, metas desafiadoras e constantes transformações no mercado de trabalho, saber lidar com as próprias emoções tornou-se uma habilidade indispensável. Pensando nisso, a Escola de Negócios da Acipi (Rua Prudente de Moraes, 459) realiza, no dia 29 de junho, a palestra gratuita “Comportamento, Emoções e Performance: Como a neuroplasticidade fortalece a gestão emocional e potencializa resultados no ambiente de trabalho”.

Durante a palestra, os participantes terão contato com conceitos relacionados à neuroplasticidade, capacidade do cérebro de criar novas conexões e desenvolver padrões mais saudáveis de comportamento. A especialista abordará temas como gestão emocional em ambientes de pressão, reprogramação de hábitos, resiliência, autocontrole e alta performance com equilíbrio.

Segundo Jaqueline Borges, compreender o funcionamento da mente é fundamental para melhorar a qualidade de vida em diferentes contextos. “Saúde mental é um assunto vital para qualquer pessoa que tenha mente em funcionamento. Quer seja no ambiente corporativo, quer seja no ambiente familiar ou social. Vive muito melhor quem conhece sua mente e sabe fazer uso dela com inteligência”, destaca.

FERRAMENTAS PARA O DIA A DIA PROFISSIONAL

A programação também inclui conteúdos sobre higiene mental, detox emocional, ação versus reação e desenvolvimento de virtudes como coragem, prudência, empatia e resiliência. A proposta é oferecer estratégias práticas e acessíveis que possam ser aplicadas imediatamente na rotina profissional e pessoal.