Inspirado no significado da palavra "reminiscências", que remete a recordações, o recital propõe uma experiência marcada por lembranças e emoções. A cada edição, alunos e público são convidados a compartilhar momentos especiais por meio das obras apresentadas no palco.

A música tomará conta do auditório da ACIPI (Rua Prudente de Moraes, 463 - Centro) nesta quarta-feira (17), às 19h, com a realização da 9ª edição do Reminiscências – Recital de Piano, projeto criado pela pianista Cecília Bellato. Com entrada gratuita, o evento promete uma noite de apresentações que unem talento, aprendizado e memórias afetivas por meio da música.

Além de se apresentar ao piano, Cecília Bellato divide o palco com alunos de diferentes faixas etárias. Participam desta edição Serena Guarnieri, Lucas Piedade de Oliveira, Matteo Bellato de Campos Roque, Liz Guarnieri, Benjamim Masciarelli Perianes, Caetano de Arruda Marques, Stéfano Fraletti Garcia, Catarina Giusti Guibal, Benício Yuri Furlan, Rafaela Storer Danelon, Sophia Ferreira Banov, Matheus Macêdo Higashi de Freitas, Maité P. Piedade de Oliveira, Maria Thereza Ferreira Banov, Luca Daibes Corazza, Márcia Graner e a convidada especial Sandra Golinelli.

Segundo Cecília Bellato, o projeto segue a mesma proposta desde sua criação, acompanhando a evolução dos estudantes ao longo dos anos. As obras apresentadas são selecionadas de acordo com o nível de desenvolvimento de cada aluno, incentivando o aperfeiçoamento constante. A pianista também realiza outro recital no fim do ano, com temática inspirada no universo do cinema, complementando o processo de formação musical dos participantes.

A diversidade de idades é um dos diferenciais do Reminiscências. Crianças a partir de 4 anos dividem espaço com jovens e adultos, criando um ambiente de troca de experiências. "O aluno se espelha no superior", explica Cecília. Muitos dos participantes mais velhos, inclusive, estudaram com ela na infância, seguiram outras carreiras profissionais e depois retornaram ao piano.