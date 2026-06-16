As condições climáticas em Piracicaba podem passar por mudanças a partir de julho em razão da previsão de retorno do fenômeno El Niño. O evento climático, acompanhado por centros meteorológicos internacionais e monitorado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), tende a modificar o comportamento do tempo em diversas regiões do país, incluindo o interior de São Paulo.
Segundo as projeções atuais, a influência do fenômeno poderá resultar em temperaturas mais elevadas e em uma redução na frequência das massas de ar frio que costumam atingir a região durante o inverno. Além disso, a expectativa é de que ocorram intervalos mais prolongados sem chuva ao longo dos próximos meses.
Sabia mais:
A previsão indica que os impactos do El Niño devem ganhar intensidade em agosto. Durante a primavera, período em que o fenômeno costuma apresentar maior atuação, aumentam as possibilidades de registros de calor e da formação de temporais isolados.
O monitoramento das condições atmosféricas segue sendo realizado pelos órgãos responsáveis, que acompanham a evolução do aquecimento das águas do Oceano Pacífico e seus possíveis reflexos sobre o clima brasileiro.