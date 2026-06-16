As condições climáticas em Piracicaba podem passar por mudanças a partir de julho em razão da previsão de retorno do fenômeno El Niño. O evento climático, acompanhado por centros meteorológicos internacionais e monitorado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), tende a modificar o comportamento do tempo em diversas regiões do país, incluindo o interior de São Paulo.

Segundo as projeções atuais, a influência do fenômeno poderá resultar em temperaturas mais elevadas e em uma redução na frequência das massas de ar frio que costumam atingir a região durante o inverno. Além disso, a expectativa é de que ocorram intervalos mais prolongados sem chuva ao longo dos próximos meses.

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