16 de junho de 2026
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El Niño pode alterar padrão climático em Piracicaba; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Segundo as projeções atuais, a influência do fenômeno poderá resultar em temperaturas mais elevadas e em uma redução na frequência das massas de ar frio
Segundo as projeções atuais, a influência do fenômeno poderá resultar em temperaturas mais elevadas e em uma redução na frequência das massas de ar frio

As condições climáticas em Piracicaba podem passar por mudanças a partir de julho em razão da previsão de retorno do fenômeno El Niño. O evento climático, acompanhado por centros meteorológicos internacionais e monitorado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), tende a modificar o comportamento do tempo em diversas regiões do país, incluindo o interior de São Paulo.

Segundo as projeções atuais, a influência do fenômeno poderá resultar em temperaturas mais elevadas e em uma redução na frequência das massas de ar frio que costumam atingir a região durante o inverno. Além disso, a expectativa é de que ocorram intervalos mais prolongados sem chuva ao longo dos próximos meses.

Sabia mais: 

A previsão indica que os impactos do El Niño devem ganhar intensidade em agosto. Durante a primavera, período em que o fenômeno costuma apresentar maior atuação, aumentam as possibilidades de registros de calor e da formação de temporais isolados.

O monitoramento das condições atmosféricas segue sendo realizado pelos órgãos responsáveis, que acompanham a evolução do aquecimento das águas do Oceano Pacífico e seus possíveis reflexos sobre o clima brasileiro.

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